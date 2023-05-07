荷里活編劇罷工遊行爭取加薪 片商反稱AI可取代人類寫劇本做剪接

荷里活編劇上周因薪酬問題展開罷工，但Netflix和迪士尼等電影業巨頭仍拒絕保證未來不以人工智能(AI)取代人類作家，讓編劇更怒不可遏。
美國劇作家協會(Writers Guild of America)與片商和串流業者長達一周的談判於本月1日破裂後，劇作家協會要求簽訂具約束力的協議，來規範AI的使用。
AI內容不能視為「文學」
根據提案，AI編寫的任何內容都不能視為「文學」或「原始」材料，劇作家協會成員撰寫的腳本也不能「用於訓練AI」。
劇作家協會指，片商「拒絕了我們的提案」，且僅提議一年開會一次「討論科技的進步」。該協會的談判委員會成員Eric Heisserer打趣說：「他們提議開會討論如何利用科技來對付我們，還真好啊！」
罷工的協會成員在Netflix荷里活總部外抗議，Heisserer在現場表示：「藝術無法由機器創造，你會失去故事的內涵與靈魂……畢竟第一個字是『人工』。」
片商料3年內AI編寫電影可上演
荷里活高層則指，罷工對於平息編劇擔憂毫無助益。
電影製片Todd Lieberman說：「未來3年你會看到AI編寫的電影……而且還很不錯。」霍士娛樂集團行政總裁Rob Wade也表示：「不只是劇本，剪接，所有東西……分鏡，甚麼都有。」
片商指，編劇其實不想全面禁用AI，而且似乎還想用AI來「作為創作過程的一部分」，只要不影響薪酬就行。
AI寫初稿 再由作家重寫
對Netflix劇「Bridgerton」的39歲編劇Leila Cohan來說，AI對編劇的唯一用處僅限於「繁瑣的工作」，例如替角色取名字。
但她預期片商「可能會開始使用AI製作非常糟糕的初稿，然後聘請作家重寫」。她說：「我認為這肯定會是非常可怕的可能性……我們現在要來解決這個問題是很明智的。」