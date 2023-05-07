荷里活編劇罷工遊行爭取加薪 片商反稱AI可取代人類寫劇本做剪接

荷里活編劇上周因薪酬問題展開罷工，但Netflix和迪士尼等電影業巨頭仍拒絕保證未來不以人工智能(AI)取代人類作家，讓編劇更怒不可遏。

美國劇作家協會(Writers Guild of America)與片商和串流業者長達一周的談判於本月1日破裂後，劇作家協會要求簽訂具約束力的協議，來規範AI的使用。

AI內容不能視為「文學」

根據提案，AI編寫的任何內容都不能視為「文學」或「原始」材料，劇作家協會成員撰寫的腳本也不能「用於訓練AI」。

劇作家協會指，片商「拒絕了我們的提案」，且僅提議一年開會一次「討論科技的進步」。該協會的談判委員會成員Eric Heisserer打趣說：「他們提議開會討論如何利用科技來對付我們，還真好啊！」

罷工的協會成員在Netflix荷里活總部外抗議，Heisserer在現場表示：「藝術無法由機器創造，你會失去故事的內涵與靈魂……畢竟第一個字是『人工』。」