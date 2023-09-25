荷里活編劇146日罷工有望終結 與製片商達初步協議

荷里活編劇持續146日的罷工有望終結，代表編劇的美國編劇工會(WGA)以及代表電影公司的電影與電視製片人聯盟(AMPTP)在本周進行多場馬拉松式談判後，周日（24日）宣布達成為期3年的初步勞資協議，目前協議的條款尚未公布，協議仍須獲得WGA約1.1萬名會員的批准。

仍須1.1萬名會員批准

工會代表形容協議「非比尋常」，為同行帶來具意義的收入和保障，但未有透露更多細節，呼籲成員耐心等候，直至最終版本公布。據悉，AMPTP在上周六(23日)向WGA提交最新方案前，迪士尼行政總裁Bob Iger及Netflix行政總裁Ted Sarandos等多位製片廠高層在上周一連三日參加談判。

製片商損失390億港元

荷里活過萬名編劇5月初因不滿薪酬、節目人手規模及使用人工智能代工等率先罷工，兩個月後代表16萬多名演員的工會亦加入工業行動，令荷里活影視製作停擺，估計令製片商造成至少50億美元損失（約390億港元）。今次是編劇工會史上第2大，僅次於1988年為期154天的罷工行動。

勞資雙方都面臨巨大壓力，有娛樂產業工作者未能支付房租與帳單。大型製片廠也感受到影視作品停拍的財務壓力，把重心轉向運動賽事轉播、無劇本的節目。