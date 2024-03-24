莫斯科恐襲｜伊斯蘭國TG公開作案影片 4名兇徒持槍掃射及用刀割喉

俄羅斯番紅花城市大廳（Crocus City Hall）22日晚間遭到恐怖襲擊，官方宣布至少143人罹難。伊斯蘭國（IS）宣稱犯案，稍早更公開4名槍手的照片，以及槍手作案時拍下的影片畫面。

配備了槍枝、刀具及燃燒彈

《路透社》報道，襲擊發生後，激進組織伊斯蘭國（Islamic State，IS）宣稱犯案。IS旗下的阿馬克通訊社（Amaq News Agency‎）23日在Telegram上分享了一張據稱是4位襲擊音樂廳槍手的照片，4人均蒙面並打上馬賽克。

另外，阿馬克通訊社發布一份聲明稱，這次襲擊是伊斯蘭國和「反伊斯蘭」國家間的戰鬥，並稱槍手配備了槍枝、刀具以及燃燒彈，且在襲擊前曾進行偵察任務。