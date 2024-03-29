莫斯科恐襲｜俄稱疑犯與烏克蘭民族主義者有關　美國反駁一派胡言

俄羅斯偵查委員會表示，掌握證據顯示，莫斯科市郊音樂廳恐襲案疑犯與烏克蘭民族主義者有關。美國白宮國家安全委員會發言人反駁俄羅斯的講法一派胡言和政治宣傳，並重申華府在本月初已經公開警告，俄羅斯有受到恐襲的風險，並在3月7日，向俄羅斯安全部門發出書面通知。

恐襲發生於當地上星期五(22日)晚發生，造成143人死亡、360人受傷，伊斯蘭國早前已就事件承認責任。俄羅斯聯邦偵查委員會指，調查初步結果充分證實，恐怖分子的行動是有計劃而且準備充分，獲得組織者的資金支持。透過盤問疑犯、研究從他們身上繳獲的技術設備，以及分析金融交易訊息，獲得他們與烏克蘭民族主義分子有聯繫的證據，資料表明恐襲執行者在策劃犯罪時從烏克蘭收到大量資金和加密貨幣，並已查明並逮捕另一名參與資助恐襲的嫌疑人，將提請法院進行羈押。