莫斯科恐襲｜俄警大報復 割下疑犯耳朵 再迫他吃下(慎入)

俄羅斯莫斯科音樂廳恐襲震驚全球，極端組織伊斯蘭國(IS)承認責任，網上流傳一段影片，可見俄警逮捕一名恐襲疑犯時以酷刑報復，把對方的耳朵切下，再塞進他的嘴裡。
該殘忍片段見於Telegram上一個名為「Special Assignment」的頻道，可見一名身穿迷彩服的男子，用力壓制躺在地上的疑犯，另一人則割下疑犯耳朵，然後塞入他口中，迫他吃下。血流如注的疑犯痛極爭扎，堅拒不從，奮力把耳朵吐出。
較早前，另一個Telegram頻道可見一名自稱阿利扎德(Rajab Alizade)的30歲男子被盤問，其頭部纏著繃帶，穿著染血的衣服坐著，相信正是被割耳的男子。
莫斯科恐襲疑犯被割耳再押上車受審問︰
莫斯科恐襲｜血流披面疑犯被押上車「我們不得不教訓他」
另有影片顯示，有流血披面的疑犯被押送上車，從衣著及傷勢來看，該疑犯相信亦是阿利扎德。片段附有文字說明：「布良斯克地區(Bryansk region)的一名被捕恐怖分子企圖逃入森林。因此我們的執法人員不得不教訓他。」
俄羅斯聯邦安全局局長博爾特尼科夫表示，當局已逮捕了11名疑犯，包括全數4名在番紅花城市大廳音樂(Crocus City Hall)開槍的恐怖分子，指他們嘗試駕車前往俄烏邊境，並與烏克蘭方面接觸，但在事發後數小時內在邊境布良斯克地區)被捕。