莫斯科恐襲｜俄警大報復 割下疑犯耳朵 再迫他吃下(慎入)

俄羅斯莫斯科音樂廳恐襲震驚全球，極端組織伊斯蘭國(IS)承認責任，網上流傳一段影片，可見俄警逮捕一名恐襲疑犯時以酷刑報復，把對方的耳朵切下，再塞進他的嘴裡。

該殘忍片段見於Telegram上一個名為「Special Assignment」的頻道，可見一名身穿迷彩服的男子，用力壓制躺在地上的疑犯，另一人則割下疑犯耳朵，然後塞入他口中，迫他吃下。血流如注的疑犯痛極爭扎，堅拒不從，奮力把耳朵吐出。

較早前，另一個Telegram頻道可見一名自稱阿利扎德(Rajab Alizade)的30歲男子被盤問，其頭部纏著繃帶，穿著染血的衣服坐著，相信正是被割耳的男子。