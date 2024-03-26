莫斯科恐襲｜普京：美國試圖令人相信恐襲與烏無關　美方反駁是宣傳技倆

俄羅斯莫斯科恐襲造成最少139人死亡、182人受傷，當局拘捕11人，包括4名槍手。總統普京質疑烏克蘭在事件中的角色，指恐襲可能是基輔政權對俄作戰一系列圖謀中的其中一個環節，而美國透過各種渠道，試圖讓其他人相信恐襲與烏克蘭無關。

普京表示，莫斯科音樂廳恐襲案可能是2014年以來，基輔的新納粹政權對俄作戰一系列圖謀中的其中一個環節，而美國正透過各種渠道，試圖讓其他人相信恐襲與烏克蘭無關。普京指，俄方知道這宗恐襲是激進伊斯蘭分子所為，指伊斯蘭世界幾個世紀以來一直打擊這種意識形態，但俄方更關心誰是策劃者，重點是誰從中得益，要調查為何恐怖份子犯案後試圖逃往烏克蘭方向，以及誰人在烏克蘭等待他們。