莫斯科恐襲｜普京：美國試圖令人相信恐襲與烏無關　美方反駁是宣傳技倆

俄羅斯莫斯科恐襲造成最少139人死亡、182人受傷，當局拘捕11人，包括4名槍手。總統普京質疑烏克蘭在事件中的角色，指恐襲可能是基輔政權對俄作戰一系列圖謀中的其中一個環節，而美國透過各種渠道，試圖讓其他人相信恐襲與烏克蘭無關。
普京表示，莫斯科音樂廳恐襲案可能是2014年以來，基輔的新納粹政權對俄作戰一系列圖謀中的其中一個環節，而美國正透過各種渠道，試圖讓其他人相信恐襲與烏克蘭無關。普京指，俄方知道這宗恐襲是激進伊斯蘭分子所為，指伊斯蘭世界幾個世紀以來一直打擊這種意識形態，但俄方更關心誰是策劃者，重點是誰從中得益，要調查為何恐怖份子犯案後試圖逃往烏克蘭方向，以及誰人在烏克蘭等待他們。
俄方否認曾收美國恐襲威脅警告
美國白宮國家安全委員會發言人柯比反駁俄羅斯指控，指俄方說法是克里姆林宮的宣傳技倆，強調恐襲是一次由極端組織「伊斯蘭國」呼羅珊分支的特工實施的襲擊。美國事前已警告過俄羅斯。美國國務院米勒表示，已在本月初警告俄羅斯，莫斯科有可能發生恐怖攻擊，目標針對大型集會，包括音樂會，同時亦向在當地的美國公民發出安全警告，要求避免前往大型集會。俄羅斯駐美大使安東諾夫日前表示，無收過美國就俄羅斯受到恐襲威脅的任何訊息。