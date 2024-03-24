莫斯科恐襲｜槍手供稱收約4萬港元報酬施襲 烏克蘭斥普京嫁禍

俄羅斯莫斯科恐襲造成最少133人死亡、152人受傷，當局拘捕11人，包括4名槍手。當地傳媒播放槍手落網片段，他們供稱約一個月前於Telegram有人招攬施襲，報酬為100萬盧布(約8.49萬港元)。其中一人稱本月初從土耳其進入俄羅斯，施襲前已收50萬盧布(約4.25萬港元)，並收到指示到事發的音樂廳無差別屠殺平民。路透社稱，一名疑犯以很重口音的俄語說「我射殺民眾」。被質問為甚麼時，他答「為了錢」。另一男子則說塔吉克語，透過翻譯員稱，案發前他和另一槍手在莫斯科一條高速公路旁的旅館住了十多天等待指示，並說「太久沒有工作了，我想工作賺錢。」 俄內政部稱，4名槍手均不是俄羅斯人。

襲擊於上周五晚8時發生，當地搖滾樂隊Picnic於莫斯科市郊克羅庫斯音樂廳(Crocus City Hall)舉行演唱會，會場可容納逾6,000人，槍手先向觀眾亂槍掃射再放火。俄羅斯塔斯社今日稱，最少133死152傷。俄羅斯總統普京周六發表電視講話譴責事件是「殘暴恐怖分子行為」，重申俄羅斯安全部較早所指兇徒企圖逃往烏克蘭。烏克蘭否認並指有關指控「荒謬」；烏軍情報部門發言人稱，疑犯前往烏克蘭是「愚蠢、想死」。總統澤連斯基則批評普京企圖嫁禍給烏克蘭，「一無是處的普京不向俄羅斯民眾交代，不向他們發表講話，沉默了一天——想著如何把這一切歸咎於烏克蘭。」

生還者：差點葬身火海

報道指美國國家安全局本月初曾警告俄羅斯，稱情報指俄羅斯大型人群聚集活動可能會發生恐怖襲擊，但當時遭克里姆林宮斥試圖干預俄羅斯總統大選。報道稱，雖然伊斯蘭國(IS)承認責任，但俄羅斯官員和傳媒卻隻字不提。俄羅斯情報機關上月曾指美國正招攬IS戰士襲擊俄羅斯。另方面，IS組織在其Telegram頻道上載4名蒙面男子的照片，他們聲稱參與了襲擊。俄羅斯無發表評論回應。

有生還者向美聯社稱，槍手直接向前排的群眾開槍，大家爭相走避撞在一起，部分人倒地，其他人踩過他們。他與部分人逃到雜物間，聽到爆炸聲和聞到燒焦味。然後在他們離開會場25分鐘後，整座建築物已陷入火海，「若遲一步，我們將被困在火場內」。