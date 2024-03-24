莫斯科恐襲｜音樂廳燒成廢墟埋過百屍　廁所內發現28具遺體

俄羅斯莫斯科一音樂廳22日晚間遭到恐襲，造成逾200人傷亡。莫斯科衛生部稍早公布了41名罹難者名單。其中，包括前選美冠軍、業餘曲棍球聯盟前鋒都在這場襲擊中不幸喪生。根據《俄羅斯衛星通訊社》報道，這場襲擊共導致143人遇難，逾百人受傷，其中包括5名兒童。

許多母親抱著孩喪生

槍手在闖入音樂廳內進行掃射後，還丟擲疑似手榴彈等爆裂物品引發火災，直至23日上午火勢才被完全撲滅，建築物屋頂也出現部分倒塌。莫斯科州州長沃羅比約夫（Andrey Vorobyov）23日晚間表示，搜索仍持續進行，已在廢墟下找到百多具遺體。救援人員在現場一天內清理了超過90立方米的廢墟。