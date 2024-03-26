莫斯科恐襲 4槍手提堂臉腫坐輪椅

莫斯科恐襲有11名涉案人士落網，其中4名槍手周日提堂，報道指兩人認罪。4人有不同程度傷勢，疑遭嚴刑拷問。社交網片段顯示一人被捕時遭安全部隊人員割甩耳朵塞進嘴裡，庭上其中一人耳朵包紮著，另一臉頰腫脹，網傳圖片顯示他下體遭電擊。一名疑兇則全程坐輪椅閉起雙眼，有指他失去一隻眼睛。
當局昨稱，襲擊死亡人數增至137人，另有182人受傷，當中97人仍留醫。受襲市政廳職員稱，事發時疏散多達5,000人，消防員滅火時救出另外100人。4名提堂疑兇被控恐怖主義罪名，俄傳媒就4人認罪有不同說法，塔斯社指兩人認罪，另有傳媒指3人或全部認罪。4人分別是32歲的Dalerdzhon Mirzoyev、30歲的Saidakrami Rachabalizoda、25歲的Shamsidin Fariduni和19歲的Mukhammadsobir Faizov。他們若定罪，最高囚終身。當地傳媒指4人是塔吉克人，還柙調查至5月22日審訊。
下體遭電擊 一人疑失去眼睛
一篇法庭聲明上載到社交平台Telegram，指Mirzoyev和Rachabalizoda承認控罪，兩人眼睛瘀腫。Fariduni左臉頰非常腫脹，他在網上流傳的盤問過程中遭半褪褲子，身旁一個電箱的電線接駁到其下體，疑遭電擊。至於19歲的Faizov，他穿著病人袍服，似乎意識不清。路透社稱，他似乎失去了一隻眼睛。
襲擊發生在上周五晚8時，襲擊者向市政廳一個演唱會亂槍掃射再放火。聯邦安全人員於14小時後，在莫斯科西南部約400公里外的布良斯克地區拘捕4人。極端組織「伊斯蘭國」(IS)承認責任，但俄官方指是與俄打仗的烏克蘭所為，有官員指IS慣用的襲擊方法是自殺式炸彈襲擊。當局目前核實了約60名死者身份，一名男子稱出事前妻子發送了兩張演唱會會場照片，之後一直失蹤。