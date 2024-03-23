莫斯科音樂廳恐襲143死 普京稱施襲者欲逃烏克蘭 全已落網(有片/更新)

【20:45更新普京電視講話】俄羅斯總統普京於香港時間周六晚上就遇襲事件發表全國電視講話，稱將周日(3月24日)定為全國哀悼日，又指俄方扣押了4名當時正試圖逃往烏克蘭的恐怖分子，所有施襲者都已被找到並落網；普京揚言無論誰下令發動這次襲擊，幕後黑手都將受到懲罰。 俄羅斯首都莫斯科近郊的番紅花城市大廳音樂廳周五(22日)遇襲，先後發生槍擊和火警，增至143人死亡，包括3名兒童，死因主要涉及槍傷和燃燒物中毒。另外逾100人傷。極端組織伊斯蘭國(ISIS)其後承認責任。聯邦安全局周六(23日)公布，已拘捕11名疑犯，其中有4人直接參與襲擊，指他們犯案後嘗試駕車前往俄烏邊境，並與烏克蘭方面接觸，但在事發幾個小時內已在邊境布良斯克地區被捕，正被移送到莫斯科，目前仍在調查。

報道指，事發在當地星期五晚上8時許，一支著名搖滾樂隊在莫斯科州克拉斯諾戈爾斯克市一個音樂廳演出前幾分鐘，至少4名身穿迷彩服的武裝人員闖入音樂廳，向人群開槍，並投擲手榴彈或燃燒彈，引發火警，約100人其後由地庫疏散，武裝人員施襲後逃離現場。莫斯科當局出動最少3架直升機撲救，並派出最少70輛救護車到場。事件造成至少60人死亡，逾100人受傷。搖滾樂隊成員未有受傷。網上影片顯示，音樂廳傳出連串槍聲，音樂廳內多人慌忙走避，或躲於座椅背後；音樂廳發生大火，濃煙升起。

烏克蘭否認涉事 歐洲多國 譴責襲擊 極端組織伊斯蘭國其後承認責任。普京事發後不久已開始聽取匯報，一直跟進事態發展。俄羅斯聯邦安全局開始反恐調查，正追捕槍手。莫斯科政府即時取消周末所有文化及體育大型活動。莫斯科市長指今次是可怕的悲劇，下令向所有傷者提供一切必要協助，並取消周末所有大型活動。當局加強莫斯科多個機場及火車站的保安。 烏克蘭否認涉及事件，強調烏克蘭從未訴諸恐怖手段。美國白宮表示哀悼，美國駐莫斯科大使館呼籲當地美國人不要走近事發地點，並建議美國公民不要前往俄羅斯。歐洲多國譴責襲擊。