莽夫一鏟K.O.妻子上司　他幸靠手機保命(有片)

巴西馬托格羅索州錫諾普一名29歲男子，因為不滿妻子的男上司對她苛刻，衝到其妻工作的地方，當眾用鐵鏟襲擊該上司的頭部，對方立即倒地失去知覺，慶幸當時上司正在講電話，被他的手機救了他一命。

綜合報道，事發於上周六(18日)，29歲男子Danielson Martins Paiva供稱，他的妻子在一間百貨店工作，曾經抱怨40歲主管Claudio Soares dos Santos工作要求多又不准她請假， 於是決定去給對方一些教訓，但他到場後發現該主管身材高大健碩，擔心打不過對方，於是改用鐵鏟攻擊。百貨店CCTV畫面顯示，Paiva在場內的園藝區選了一把鐵鏟後，走到Santos附近，對方正好在觀看貨架情況，便從他身後偷襲，猛揮鐵鏟擊向Santos頭部，Santos隨即應聲倒地沒有反應。其他員工驚悉事件後立即衝過去制服Paiva。Paiva事後被捕，面臨謀殺未遂的指控，現正被拘留。