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國際
2025-01-23 15:03:00

莽夫一鏟K.O.妻子上司　他幸靠手機保命(有片)

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莽夫一鏟K.O.妻子上司，他幸靠手機保命。(X)

莽夫一鏟K.O.妻子上司，他幸靠手機保命。(X)

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巴西馬托格羅索州錫諾普一名29歲男子，因為不滿妻子的男上司對她苛刻，衝到其妻工作的地方，當眾用鐵鏟襲擊該上司的頭部，對方立即倒地失去知覺，慶幸當時上司正在講電話，被他的手機救了他一命。

綜合報道，事發於上周六(18)29歲男子Danielson Martins Paiva供稱，他的妻子在一間百貨店工作，曾經抱怨40歲主管Claudio Soares dos Santos工作要求多又不准她請假， 於是決定去給對方一些教訓，但他到場後發現該主管身材高大健碩，擔心打不過對方，於是改用鐵鏟攻擊。百貨店CCTV畫面顯示，Paiva在場內的園藝區選了一把鐵鏟後，走到Santos附近，對方正好在觀看貨架情況，便從他身後偷襲，猛揮鐵鏟擊向Santos頭部，Santos隨即應聲倒地沒有反應。其他員工驚悉事件後立即衝過去制服PaivaPaiva事後被捕，面臨謀殺未遂的指控，現正被拘留。

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Paiva在場內的園藝區選了一把鐵鏟後，從Santos身後偷襲，猛揮鐵鏟擊向Santos頭部。(X) Paiva在場內的園藝區選了一把鐵鏟後，從Santos身後偷襲，猛揮鐵鏟擊向Santos頭部。(X) Santos隨即應聲倒地沒有反應。(X) Santos隨即應聲倒地沒有反應。(X) 其他員工驚悉事件後立即衝過去制服Paiva。(X)

受害者稱鐵鏟擊中他的手部和手機

報道指，Santos一度失去知覺，不過很快回復意識，之後被送院治療，現在已經出院。Santos事後表示：「他是真的想殺死我，但我的手機救了我」，他說，當時自己正在講電話，所以鐵鏟擊中他的手部和手機，讓頭部免受直接重擊。慶幸Santos的手機救了他，否則Paiva恐怕要被改控謀殺罪。

警告：影片內容含有暴力行為，切勿模仿

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