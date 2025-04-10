莽夫強拉金毛犬上移動中火車　害狗狗墮軌險被輾死(有片)

綜合報道，當地一家人帶著金毛尋回犬一同搭車，行經占西車站時，男飼主帶著狗狗落車，但要返回時，看見列車即將啟程並開始移動，他隨即連忙要登車，一手抓住列車外的手把，同時想用牽繩將狗拉上車。然而狗狗感到害怕而卻步，詎料飼主無視狗狗狀況，繼續將牠拖行，結果導致狗狗陷入列車與月台間的縫隙，飼主想要拉回狗狗到月台時，牽繩卻鬆脫，飼主想要伸手去救，卻眼巴巴看著狗狗墮進路軌，欲救無從。

印度占西市一名飼主要帶金毛尋回犬搭火車，竟在火車行駛時要將狗拉上車，造成狗狗不慎從縫隙滑落軌道，險令牠被火車輾死，慶幸成功獲救，並無大礙，最終在站務員幫助下成功登車。

網民：飼人不應再擁有這隻可憐的狗狗

周圍的民眾見狀上前關心，並揮手叫停了列車。慶幸狗狗最終平安無事獲救，飼主鬆了一口氣，車站職員事後警告飼主，不要為寵物、火車及車上乘客，帶來不必要的安全威脅，主人最終帶著狗狗登車，與家人會合繼續行程。影片在X上被分享轉裁，目前已超過600萬次觀看，並引起不小的討論，不少網民都批評飼主：「好危險呀! 火車行駛時，狗狗如何會跳上去」、「這個人到底有多蠢啊！」、「拉這個人坐監」、「難以置信，他在殺狗」、「雖然知道狗狗幸運獲救，但飼人不應再擁有這隻可憐的狗狗」。