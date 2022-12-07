華人黑幫慶祝出獄變衝突　5男池袋餐廳毆鬥被捕

日本傳媒報道，5名男子包括一名日本華人黑幫組織「怒羅權」（日本警方稱為中華龍）的領袖姜海鋒，今日（7日）被日本警視廳的暴力團對策課拘捕，指控他們10月在東京都池袋的大廈「Sunshine 60」內一間食肆內毆鬥，強行擾亂營業以及不法入侵大樓而被捕。據報當時為數約100人在食肆內宴會，慶祝一名前幫派頭目在8月出獄。

報道指，在今年10月16日的傍晚6時半左右，強行闖入池袋Sunshine 60的58樓一間法國餐廳，毆打一名在餐廳內用膳的成員，並且在餐廳投擲玻璃瓶及碗碟，妨礙店舖營業。報道指，在較早的時間，一名幫派的前領導因為出獄而在餐廳內設宴慶祝，在宴會約20分鐘後，姜海鋒與約20多人進入店舖，之後就發生敺鬥，據報超過10人參與毆鬥。姜海鋒向警方就表示：「我是有去，但是發生打鬥不是我本意。」