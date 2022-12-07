華人黑幫慶祝出獄變衝突　5男池袋餐廳毆鬥被捕

日本傳媒報道，5名男子包括一名日本華人黑幫組織「怒羅權」（日本警方稱為中華龍）的領袖姜海鋒，今日（7日）被日本警視廳的暴力團對策課拘捕，指控他們10月在東京都池袋的大廈「Sunshine 60」內一間食肆內毆鬥，強行擾亂營業以及不法入侵大樓而被捕。據報當時為數約100人在食肆內宴會，慶祝一名前幫派頭目在8月出獄。
報道指，在今年10月16日的傍晚6時半左右，強行闖入池袋Sunshine 60的58樓一間法國餐廳，毆打一名在餐廳內用膳的成員，並且在餐廳投擲玻璃瓶及碗碟，妨礙店舖營業。報道指，在較早的時間，一名幫派的前領導因為出獄而在餐廳內設宴慶祝，在宴會約20分鐘後，姜海鋒與約20多人進入店舖，之後就發生敺鬥，據報超過10人參與毆鬥。姜海鋒向警方就表示：「我是有去，但是發生打鬥不是我本意。」
警方就指，姜海鋒是怒羅権在東京上野地區的頭目，當日宴會有宴請組織的其他頭目，但沒有請姜，故懷疑因此發生衝突。店舖之後因為打鬥而受到破壞，需要休息5日維修。
準暴力團未認定為黑幫
怒羅權並非日本警方認定的暴力團，僅為準暴力團組織。根據警察廳定義，準暴力團是經常進行暴力及違法行為的團夥，但有別於如山口組等被認定為暴力團的黑幫組織，因此不受《暴力團對策法》規管，令當局難以嚴厲打擊。準暴力團與暴力團分別在於沒有明確的組織架構及指揮，成員流動性較大，警方難以掌握其實際規模。
日本傳媒指，日本警方對怒羅權相當戒備，該組織由二戰後被遺留中國的孤兒後代回日本後建立，警方調查指他們在東京都內多個地方都有組織存在，而在東京以外的地方亦有成員。
サンシャイン60 準暴力団 集団乱闘‼— *梅ちゃん (@DakedoUme) October 16, 2022
サンシャインの様子
エレベーター付近で複数名の男性が
警察官と揉めている pic.twitter.com/22Zq4fSYnY