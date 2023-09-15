華女大學生 曼谷便利店遇中東男搭訕 突意識模糊 疑是迷魂黨 全靠一件事甩身

一名馬來西亞華人女大學生日前在泰國曼谷旅遊，臨走前在水門區逛便利店時，遇上一名中東男子搭訕問她泰銖匯率，她見狀已敷衍回答，但未幾感到意識模糊，更被對方攔住去路。

姓林女事主在《小紅書》憶述事發經過，指月初跟男友去泰國旅遊5日4夜，本月6日準備回程前往機場時，懷疑遇到迷魂黨。林女表示，當日她跟男友在水門區一間7-11便利店購物，「我們在排隊付款時，我剛好看到有特別的藥妝，就離開幾步」，她強調是「真的5步不到那種」。

這時旁邊突然有一名中東男子走向林女，她以為是男友，便抬頭一望，跟對方對上了眼，中東男隨即以英語問她「是否知道泰銖和美元的兌換率」，「我回應不知道」。