華女大學生 曼谷便利店遇中東男搭訕 突意識模糊 疑是迷魂黨 全靠一件事甩身

一名馬來西亞華人女大學生日前在泰國曼谷旅遊，臨走前在水門區逛便利店時，遇上一名中東男子搭訕問她泰銖匯率，她見狀已敷衍回答，但未幾感到意識模糊，更被對方攔住去路。
姓林女事主在《小紅書》憶述事發經過，指月初跟男友去泰國旅遊5日4夜，本月6日準備回程前往機場時，懷疑遇到迷魂黨。林女表示，當日她跟男友在水門區一間7-11便利店購物，「我們在排隊付款時，我剛好看到有特別的藥妝，就離開幾步」，她強調是「真的5步不到那種」。
這時旁邊突然有一名中東男子走向林女，她以為是男友，便抬頭一望，跟對方對上了眼，中東男隨即以英語問她「是否知道泰銖和美元的兌換率」，「我回應不知道」。
迷魂黨｜女事主聽到男友呼喚 卻無法作出反應
她憶述，男友見她跟陌生人說話，立即大叫她別理對方，她隱約聽到，但卻無法馬上作出反應，數秒後覺得自己應盡快離開，但中東男「就攔住我，繼續問我『Where are you from？』(你從哪裡來？)。林女指當時她已經不想理他，只想回男友身邊，但「可是我的腦袋還是想回答他」。
迷魂黨｜女事主︰腦袋分成兩邊 明明唔想答都答！
林女沒有說出自己是馬來西亞人，而訛稱來自新加坡，「當時我覺得自己腦分開兩邊」，一方面知道不應回答，另一方面卻想回答，「整個人感覺很呆滯，不知所措」。
幸好此時男友再大叫她，中東男才驚覺原來林女有同伴，「他就嚇到了，發現我不是一個人，我也一下子醒了！」連忙回到男友那邊。林女形容當時「有一種從夢中驚醒的感覺」，而整個過程其實不足兩分鐘。
林女強調整個旅程好都黏在男友身旁，避免跟陌生人說話，「前4天我是覺得泰國沒有我們想像中那麼危險」，沒料當真的遇到可疑人物時，真的會來不及反應。