華女無機票離奇成功登機 累全機人重新安檢延誤4小時｜網上熱話

一架由馬來西亞吉隆坡飛往廈門的客機，日前出現一名不速之客。一名女子竟然在無機票的情況下，仍能成功登機。最終連累全機人須下機，重新安檢，涉事女子則被帶走調查，結果航班較原定時間延誤了4小時。 該航班上一名乘客、朱姓旅遊博客，在「小紅書」發文披露事件，指事發在上月29日，她當日準備搭乘廈門航空客機從吉隆坡飛往廈門，隨人潮登機時卻見一名女子反方向想走出機艙，堵住了走廊，「然後我被堵在那，聽到了震驚我一百年的一段對話」。

無機票登機｜空姐要求出示機票 女子「我沒有票」 事主聽到一名空姐問該女子，「請問你的座位在哪裡？你在這邊來回走了幾圈了」，而女子竟答「我沒有座位」。空姐追問「那您出示一下登機牌，我幫你找一下座位」，女子再回答說「我沒有票」。

無機票登機｜全機人須下機 重新安檢 女事主聽罷大吃一驚，心想「沒有票」是甚麼意思。事主坐好，放眼張望已不見該女子身影，以為她終於找到座位，沒料不久機上響起廣播，叫所有乘客取回手提行李下機，全機人要重新接受安檢，原因是「某些非本機乘客的異常行為」，大家聽到都議論紛紛。

事主返回候機室後，看到該名女子被工作人員帶走。事主不明白為何該名女子無機票仍可登機，而且「她身上連個包都沒有，實在不像是正常旅客」，指一眾乘客均須被檢查機票，才可進入候機室，「她到底是怎麼混進去的？她進去到底有啥目的？」 無機票登機｜自稱同機網民 指女子曾「亂摸其他乘客行李」 事主誓神劈願稱其所言均屬千真萬確，她之後接受馬來西亞傳媒訪問，稱客機原定下午6時55分飛抵廈門，但受事件影響至晚上9時30分才抵埗。事件令網民質疑是否出現保安漏洞，機場方面表示目前正調查事件。事主其後在小紅書補充，不知道涉事女子會否是上一航班的乘客，沒有下機而一直留在機上。另有網民自稱當日乘同一航班，指涉事女子曾騙空姐說有幾位乘客是她的朋友，期間「還亂摸其他乘客行李箱」，質疑其另有所圖。