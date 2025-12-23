華女登郵輪離奇失蹤 西班牙上船只買了一杯橙汁

一名居於德國的32歲中國籍女子最近於西班牙登上一艘郵輪後離奇失蹤，引起內地傳媒關注。她在船上的紀錄僅有在一間餐廳買了一杯橙汁，沒有落船紀錄。郵輪公司曾報警，指她未按計劃離船。中國駐德國大使館工作人員向《新京報》記者表示，他們正跟進事件，具體情況當地警方還在調查。中國駐德國大使館、中國駐西班牙大使館及中國駐馬賽總領事館都在跟進處理此事。

失蹤女子為董秦，其母向內媒極目新聞稱，女兒是獨生女，於12月10日32歲生日當天登上郵輪去旅遊。秦母12月18日才得知女兒失聯的消息，「這幾天我們心裡萬分焦急，感覺人都快虛脫了」。她指女兒2018年前往德國讀書，2023年畢業後在柏林從事護士工作，性格內向。為了供她留學，家裡欠了一大筆債，最近才償還完。據悉，董乘坐的是「愛達月光號」(AIDAluna)郵輪。她12月10日於西班牙馬略卡島城市帕爾馬(Palma)登船，展開為期5晚的地中海航線旅行，郵輪原定12月15日返回帕爾馬，但董秦已不在船上。