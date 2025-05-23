熱門搜尋:
端午節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA 滶晨 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-05-23 08:48:00

華府取消哈佛招收國際學生資格　現有留學生須轉校

分享：
華府取消哈佛招收國際學生資格，現有留學生須轉校。(資料圖片)

華府取消哈佛招收國際學生資格，現有留學生須轉校。(資料圖片)

美國特朗普政府再採取行動，針對哈佛大學，禁止這間著名學府招收外國學生。現有的外國學生必須轉校，否則失去合法身份，需要離開美國。哈佛大學批評特朗普政府的行為非法且有害。

美國國土安全部發聲明，指國土安全部長諾姆(Kristi Noem)決定取消哈佛大學獲得的學生和交流學者項目資質，並禁止哈佛招收國際學生，而現有的外國學生必須轉學，否則將失去合法身份。聲明批評哈佛管理層容許反美國和支持恐怖主義的煽動者，在校園內騷擾並襲擊他人，包括很多猶太學生，造成不安全的校園環境。聲明又指控哈佛管理層與中共合作，為涉及維吾爾族種族滅絕的準軍事組織人員提供培訓，但未有提出相關證據。諾姆稱此舉是對全國所有大學和學術機構的警告，強調招收國際學生是一項特權而非權利，由於哈佛大學屢次違反聯邦法律，所以當局撤銷大學這項特權。

adblk5
美國國土安全部聲明。

美國國土安全部聲明。

國際學生佔哈佛學生總數逾27%

哈佛大學其後發聲明，形容華府的行動是報復，不合法並能對哈佛社區和國家造成嚴重損害，同時損害哈佛的學術和研究使命。校方又強調，致力為海外學生提供教育，正為受影響的學生制訂指引。

哈佛大學的數據顯示，截至2023年秋季學期，國際學生佔哈佛學生總數已超過27%，總數約為6800人，來自140多個國家，當中以中國留學生佔最多，其次是加拿大、印度和南韓等。

THE大學排名2025｜十大全是英美院校（am730製圖） THE大學排名2025｜耶魯大學(美國)，排第10（am730製圖） THE大學排名2025｜倫敦帝國學院(英國)，排第9（am730製圖） THE大學排名2025｜加州大學柏克萊分校(美國)，排第8（am730製圖） THE大學排名2025｜加州理工學院(美國)，排第7（am730製圖） THE大學排名2025｜史丹福大學(美國)，排第6（am730製圖） THE大學排名2025｜劍橋大學(英國)，排第5（am730製圖） THE大學排名2025｜普林斯頓大學(美國)，排第4（am730製圖） THE大學排名2025｜哈佛大學(美國)，排第3（am730製圖） THE大學排名2025｜麻省理工學院(美國)，排第2（am730製圖） THE大學排名2025｜牛津大學(英國)，排第1（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能