華府取消哈佛招收國際學生資格　現有留學生須轉校

美國國土安全部發聲明，指國土安全部長諾姆(Kristi Noem)決定取消哈佛大學獲得的學生和交流學者項目資質，並禁止哈佛招收國際學生，而現有的外國學生必須轉學，否則將失去合法身份。聲明批評哈佛管理層容許反美國和支持恐怖主義的煽動者，在校園內騷擾並襲擊他人，包括很多猶太學生，造成不安全的校園環境。聲明又指控哈佛管理層與中共合作，為涉及維吾爾族種族滅絕的準軍事組織人員提供培訓，但未有提出相關證據。諾姆稱此舉是對全國所有大學和學術機構的警告，強調招收國際學生是一項特權而非權利，由於哈佛大學屢次違反聯邦法律，所以當局撤銷大學這項特權。

美國特朗普政府再採取行動，針對哈佛大學，禁止這間著名學府招收外國學生。現有的外國學生必須轉校，否則失去合法身份，需要離開美國。哈佛大學批評特朗普政府的行為非法且有害。

國際學生佔哈佛學生總數逾 27%

哈佛大學其後發聲明，形容華府的行動是報復，不合法並能對哈佛社區和國家造成嚴重損害，同時損害哈佛的學術和研究使命。校方又強調，致力為海外學生提供教育，正為受影響的學生制訂指引。

哈佛大學的數據顯示，截至2023年秋季學期，國際學生佔哈佛學生總數已超過27%，總數約為6800人，來自140多個國家，當中以中國留學生佔最多，其次是加拿大、印度和南韓等。