華府2國民警衛軍遭阿富汗槍手伏擊危殆 特朗普震怒 叫停移民審批

美國兩名派駐首都華盛頓的國民警衛軍周三在白宮附近遭一名阿富汗男子伏擊，雙方交火，兩名國民警衛軍中槍危殆，槍手受傷被捕。總統特朗普事後在其社交平台發文怒罵槍手是「畜生」，指其要付上沉重代價，並下令增派500名國民警衛軍到華盛頓。為回應襲擊，華府即時無限期暫停審批阿富汗人移民申請，聯邦調查局(FBI)正循恐怖襲擊方向調查。

一男一女國民警衛軍下午在白宮約兩個街口外一處巴士站巡邏時，遭槍手伏擊，其中一名警衛軍還火，附近執勤人員聽到槍聲後趕往增援，並與槍手交火，最終將他制服。目擊者拍到一人受傷倒地，有執法人員施救，另一人疑頭部受傷，側身躺卧，巴士站玻璃碎落一地。兩名傷者隸屬西弗吉尼亞州國民警衛軍，接受手術後情況危殆。當局立即封鎖現場以及白宮附近一帶調查。