華格納未解散？　招募中心仍在徵兵　月薪2.1萬

僱傭兵組織華格納集團(Wagner group)創辦人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)叛亂失敗後，早前指其組織會於7月1日解散，成員要在本月底前加入俄羅斯正規部隊或流亡海外，外界一度認為華格納集團將被解散。不過，有外國傳媒報道，華格納招募中心仍在招募新兵，而新兵簽約對象為華格納，而非俄羅斯國防部，更表明組織仍獨立運作，未被解散。

英國廣播公司(BBC) 記者利用俄羅斯電話號碼，致電10多間位在俄羅斯境內的華格納新兵招募中心，並稱自己是幫朋友詢問，所有招募中心的員工都證實華格納集團仍在招募新兵，一切照舊。報道指，華格納的招募據點通常位在各地的武術學校和拳擊俱樂部，俄羅斯西北部Murmansk招募中心一名女職員表示：「我們仍在工作，如果有甚麼變化，組織會告訴我們，但目前沒接到任何消息。」Volgograd招募中心的員工則表示，如果今天報名，明天就可以安排他入隊，並指白俄羅斯現在也是新兵可能前往的目的地之一。