華格納未解散？　招募中心仍在徵兵　月薪2.1萬

僱傭兵組織華格納集團(Wagner group)創辦人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)叛亂失敗後，早前指其組織會於7月1日解散，成員要在本月底前加入俄羅斯正規部隊或流亡海外，外界一度認為華格納集團將被解散。不過，有外國傳媒報道，華格納招募中心仍在招募新兵，而新兵簽約對象為華格納，而非俄羅斯國防部，更表明組織仍獨立運作，未被解散。
英國廣播公司(BBC) 記者利用俄羅斯電話號碼，致電10多間位在俄羅斯境內的華格納新兵招募中心，並稱自己是幫朋友詢問，所有招募中心的員工都證實華格納集團仍在招募新兵，一切照舊。報道指，華格納的招募據點通常位在各地的武術學校和拳擊俱樂部，俄羅斯西北部Murmansk招募中心一名女職員表示：「我們仍在工作，如果有甚麼變化，組織會告訴我們，但目前沒接到任何消息。」Volgograd招募中心的員工則表示，如果今天報名，明天就可以安排他入隊，並指白俄羅斯現在也是新兵可能前往的目的地之一。
華格納職員稱招兵絕對與俄國防部無關
報道亦提到，華格納士兵的月薪為24萬盧布(折合約21,500港元)，合約期限為6個月。不過，新兵簽約對象是華格納集團，並不是跟俄羅斯國防部簽約。一名華格納職員在電話中強調：「這絕對與國防部無關。一切都沒有停止，我們仍在招募。」可見組織目前仍正常運作，未有解散跡象。