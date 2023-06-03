華格納集團創辦人指控「俄軍要炸我的人」　百枚地雷迎接傭兵後撤

傭兵組織華格納集團(Wagner group)是俄羅斯在烏俄戰爭中的重要戰力，然而，華格納領導人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）2日卻發文指控，俄軍在華格納傭兵部隊後方幾十個地點埋下各種不同的爆炸裝置，試圖炸死他的士兵，而這些爆炸裝置都是受到俄羅斯國防部高層指使安裝的。

普里戈津：完全不需要鋪這些炸藥

《路透社》報道，華格納集團歷經漫長的血戰後，現已撤出烏東巴赫姆特(Bakhmut)大部分地區，並將陣地移交俄軍，不過近幾個月頻頻與俄羅斯軍方高層起衝突的普里戈津，2日在Telegram發文炮轟俄軍。

普里戈津稱，俄軍想要炸光他的人，他的手下發現數十個地點俄軍埋下的爆炸裝置，其中甚至還有上百枚反戰車地雷。普里戈津事後質問俄軍為什麼要在該處埋雷時，俄軍僅稱這是上級的命令。

普里戈津認為，「這是後方區域，如果是為了嚇阻敵軍，完全不需要鋪這些炸藥，因此，我們假設這些地雷、炸藥是為了要對付華格納的先鋒部隊」，普里格津補充，儘管目前沒有任何炸藥爆炸，也沒有人受傷，但俄軍的作為看似就是要公開「對付」華格納。

針對普里戈津的指控，俄羅斯國防部並未立即做出回應。普里戈津曾多次公開批評俄羅斯國防部，此前曾抱怨他的手下沒有在巴赫姆特戰役中獲得足夠的彈藥及軍援。5月31日，他透露他已致函要求檢察官調查國防部高級官員是否在烏俄戰爭中犯罪。

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