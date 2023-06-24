華格納集團疑叛變揮軍莫斯科　普京批如向國民背後亮刀（更新）

【16:00更新】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發表電視講話，批評一些俄羅斯人被煽動作出違法的冒險行為。又指這些行為如向國民背後亮刀的背叛者。普京雖然未有在講話指明華格納集團及普里戈津（Yevgeny Prigozhin），但他指一些人遠大的野心導致叛國罪。 而社交媒體上亦有影片，顯示普里戈津在與副國防部長以及俄羅斯南部軍區指揮官進行會談，並表示要求見國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）與參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。 英國國防部就表示，華格納集團的軍隊正向莫斯科進發。而俄羅斯的執法部門就進入華格納集團在聖彼得堡的辦公室搜查。

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Prigozhin meets with Deputy Defense Minister Evkurov and GRU Deputy Alekseev at the Southern Military District HQ. Says he wants to meet with Shoigu and Gerasimov pic.twitter.com/Jcx0WBbBXu — Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) June 24, 2023

俄羅斯首都莫斯科在周五（23日）出現多輛軍車，氣氛緊張。軍方指控武裝組織的華格納集團策動武裝政變，並對華格納軍隊作出攻擊。而華格納集團領袖普里戈津之後表示，會全力以赴推翻俄羅斯的軍事領袖。俄羅斯總統普京稍後將發表講話。 普里戈津在周五指控俄羅斯軍隊，以致命的導彈襲擊華格納集團的部隊，揚言會對他們作出懲罰，不過俄羅斯軍方否認有關的襲擊，並要求普里戈津停止其「違法行為」。不過普里戈津指俄軍的領袖層是「邪惡」，又指他是來「執行正義」。他在Telegram上表示：「那些殺害我們手足，以及數以萬計俄羅斯軍人的人將受到懲罰。我請你不要抵抗，任何人做出這些將會受到威脅並被摧毀。

普里戈津指，華格納集團擊落了一架向「平民開火」的俄軍直昇機，又指他的部隊已經從烏克蘭越過俄羅斯的邊境，並表明會摧毀任何阻止他們前進的人。俄羅斯的官員就呼籲居民保持冷靜及留在室內。這適用於我們途中的任何檢查站以及空域。總統的權力、政府、警察以及俄羅斯守衛會如常工作。這不是軍事政變，是執行正義。我們行動不會干預任何部隊。」 華格納集團或將獲得核武 總統普京的發言人表示，正在時刻收集有關的情報。俄羅斯官方通訊社塔斯社表示，莫斯科的多個重要地點，包括政府建築及交通設施已提高保安級別。俄羅斯的利佩茨克州長呼籲，當地的市民不要前往南方。利佩茨克距離烏克蘭的邊境有280公里。烏克蘭國防部以及白宮都表示會持續關注局勢。 有烏克蘭的報道就指，普里戈津的部隊在佔領南部的頓河畔羅斯托夫，而該處是俄羅斯南部軍區的總部位置，並擁有核武，因此普里戈津有可能將會獲得核武器。而有烏克蘭的報道稱，有部份的俄羅斯軍隊正倒戈投向華格納集團。