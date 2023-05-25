華格納集團逾2萬士兵命喪巴赫穆特　普里戈津警告：俄羅斯恐重演十月革命

俄羅斯傭兵組織華格納集團(Wagner group)創辦人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)表示，他的部隊在爭奪烏克蘭城市巴赫穆特（Bakhmut）戰役中失去了2萬多士兵，他警告，如果俄羅斯領導階層不改進其對戰爭的處理方式，俄羅斯可能將面臨另一場革命。

普里戈津稱或爆發類似1917年的十月革命

綜合外媒報道，普里戈津在接受採訪時表示，華格納招募的5萬名囚犯中有約20%以及同等數量的正規軍在爭奪巴赫穆特的戰鬥中喪生。他指出戰爭凸顯了社會的不平等，窮人兒子的棺材從前線被送回，而精英的兒子則在陽光下「搖屁股」（shook their arses）。

他也批判莫斯科的軍隊沒有做好抵抗敵方的準備，即使敵方踏入俄羅斯的領土。日前，俄羅斯當局指控設立於烏克蘭、目標推翻普京的俄羅斯民兵組織「俄羅斯自由軍團」（Liberty of Russia Legion）入侵了俄羅斯領土貝爾哥羅德州（Belgorod）村莊科津卡（Kozinka），導致平民受傷，多座邊境村莊居民撤離。

普里戈津稱讚烏克蘭是世界上最強大的軍隊之一，他稱基輔軍隊「組織嚴密、訓練有素、情報屬於最高水準」。普里戈津敦促莫斯科如果想避免一場曠日持久、代價高昂的衝突，就加大戰爭力度。

普里戈津也警告，如果俄羅斯領導階層再不改進對戰爭的態度，有可能輸掉戰爭。且俄羅斯人民在戰爭中失去親人後，可能有數十萬的士兵及死者家屬站起來反抗，最終爆發類似1917年的十月革命，他建議普京應發布戒嚴令。

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