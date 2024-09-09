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國際
2024-09-09 15:34:20

華漢遊加納遭小販強迫購物 iPhone角位掀起 裡面竟是這東西(有片)

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小販想搶回遊客手上的「iPhone」，卻意外掀開保護套角位，露出裡面的東西。(互聯網)

小販想搶回遊客手上的「iPhone」，卻意外掀開保護套角位，露出裡面的東西。(互聯網)

強迫購物得嚟咁搞笑？！非洲國家加納第二大城市庫馬西(Kumasi)ADUM PZ市場充斥著各式各樣的山寨貨，英國《每日星報》報道，一名遊客被小販們包圍並強迫購物。社交平台「X」周日(8)流傳一段影片，留言嘲諷：「Adum PZ 的男孩將手工精巧的瓦片當成全新手機，向一名中國男子兜售後，把他弄得全身冒汗、出煙。」

遊客與小販爭奪手機

從影片可見，一名戴帽和口罩的男遊客被一群小販纏上，在眾人給出多件貨品大力推銷之際，遊客把注意力集中在一部黑色iPhone上。可是，他拿著手機查看，就發現手機一角可以掀起，小販立刻伸手想把手機搶回。

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iPhone露餡

兩人爭奪、拉扯之際，小販卻不慎撕開了手機黑色保護套的角，裡面灰色瓦片便露了出來，遊客再拿回角位掀起的「iPhone」細看。最終，小販從遊客手中搶回手機，遊客一頭霧水，揮手示意要離開。

遊客起初對iPhone感興趣，拿來查看。(互聯網) 小販搶回遊客手上的iPhone。(互聯網) 兩人爭奪iPhone。(互聯網) 遊客搶回iPhone，發現角位掀起。(互聯網) 小販再搶iPhone。(互聯網) 小販再搶iPhone，卻意外掀開角位。(互聯網) 小販再搶iPhone，卻意外掀開角位，露出裡面的瓦片。(互聯網) 小販搶回iPhone，卻掀開角位，露出裡面的瓦片。(互聯網) 小販搶回iPhone，卻掀開角位，露出裡面的瓦片。(互聯網) 遊客再查看「iPhone」。(互聯網) 遊客再查看「iPhone」。(互聯網) 「iPhone」被小販搶回。(互聯網)

遊客獲網民同情

報道並未提及事件何時發生，有網民看過影片後表示「搞笑」，也有人同情片中男子。

報道指，今年4月該市場發生過類似騙案，一名年輕人來買新手機，沒料到小販兜售的是假貨，最後把年輕人帶來的舊手機和錢一併騙走，年輕人事後追討，小販拒絕歸還。

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