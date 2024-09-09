華漢遊加納遭小販強迫購物 iPhone角位翹起 裡面竟是這東西(有片)

強迫購物得嚟咁搞笑？！非洲國家加納第二大城市庫馬西(Kumasi)的ADUM PZ市場充斥著各式各樣的山寨貨，英國《每日星報》報道，一名遊客被小販們包圍並強迫購物。社交平台「X」周日(8日)流傳一段影片，留言嘲諷：「Adum PZ 的男孩將手工精巧的瓦片當成全新手機，向一名中國男子兜售後，把他弄得全身冒汗、出煙。」

遊客與小販爭奪手機

從影片可見，一名戴帽和口罩的男遊客被一群小販纏上，在眾人給出多件貨品大力推銷之際，遊客把注意力集中在一部黑色iPhone上。可是，他拿著手機查看，就發現手機一角可以掀起，小販立刻伸手想把手機搶回。