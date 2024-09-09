華漢遊加納遭小販強迫購物 iPhone角位翹起 裡面竟是這東西(有片)

強迫購物得嚟咁搞笑？！非洲國家加納第二大城市庫馬西(Kumasi)的ADUM PZ市場充斥著各式各樣的山寨貨，英國《每日星報》報道，一名遊客被小販們包圍並強迫購物。社交平台「X」周日(8日)流傳一段影片，留言嘲諷：「Adum PZ 的男孩將手工精巧的瓦片當成全新手機，向一名中國男子兜售後，把他弄得全身冒汗、出煙。」
遊客與小販爭奪手機
從影片可見，一名戴帽和口罩的男遊客被一群小販纏上，在眾人給出多件貨品大力推銷之際，遊客把注意力集中在一部黑色iPhone上。可是，他拿著手機查看，就發現手機一角可以掀起，小販立刻伸手想把手機搶回。
iPhone露餡
兩人爭奪、拉扯之際，小販卻不慎撕開了手機黑色保護套的角，裡面灰色瓦片便露了出來，遊客再拿回角位翹起的「iPhone」細看。最終，小販從遊客手中搶回手機，遊客一頭霧水，揮手示意要離開。
遊客獲網民同情
報道並未提及事件何時發生，有網民看過影片後表示「搞笑」，也有人同情片中男子。
報道指，今年4月該市場發生過類似騙案，一名年輕人來買新手機，沒料到小販兜售的是假貨，最後把年輕人帶來的舊手機和錢一併騙走，年輕人事後追討，小販拒絕歸還。
Adum PZ boys left a Chinese man sweating and fuming on the streets of Kumasi after selling him a well-crafted tile as a brand-new phone. pic.twitter.com/fEGQVyMCgq— EDHUB🌍ℹ (@eddie_wrt) September 8, 2024