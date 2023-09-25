華為秋季發布會推出高檔品牌「非凡大師」 劉德華亮相代言Mate60 RS 網友不滿無提晶片

中國手機龍頭華為(Huawei)上月底推出最新5G手機Mate60 Pro，被形容在遭美國科技打壓後「華麗回歸」。華為今日隆重舉行秋季發布會，並宣布推出走高檔路線的全新超高端品牌「非凡大師」(ULTIMATE DESIGN)，包括手機Mate60 RS和智能手錶「18K金版華為 Watch Ultimate」，並請來影星劉德華擔任Mate60 RS品牌大使，他也有亮相發布會。Mate60 RS售價11,999元(人民幣、下同)起，是華為史上最貴的直板機。不過，華為突破美國「封鎖」，以先進7納米技術自行製出晶片，內地民眾都期待發布會提供更多資料，但卻欠奉。有網民認為，華為避談晶片，是怕「槍打出頭鳥」。

華為秋季發布會｜Mate60 RS售價近1.2萬元起 這場秋季發布會在Mate60 Pro推出後舉行，受到外界關注。發布會由華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東主持，並非華為創辦人任正非女兒、華為副董事長兼輪值董事長孟晚舟。華為發布了13.2吋MatePad Pro、M-Pencil(第三代)、智能車等一系列產品。余承東稱，Mate60系列先鋒計劃以來，廣受消費者喜愛，目前正在加班加點緊急生產。據悉，台下有人大喊「遙遙領先」。「遙遙領先」四字在華為推出Mate60 Pro後，在網上流傳起來。目前Mate60系列已經發表3款手機型號，包括Mate60、Mate60 Pro、Mate60 Pro+。 發布會矚目產品之一是劉德華任代言的「非凡大師」品牌，該品牌首款手機Mate60 RS與Mate60 Pro一樣搭載了中國自行產製晶片麒麟9000s，也支援衛星通話配備；手機背面為八角形鏡頭組，會有16GB+512GB和16GB+1TB型號，售價分別為11,999元和12,999元，並具有玄黑和瑞紅兩種色。18K金版華為Watch Ultimate的售價是21,999元。內媒稱，Mate60 RS在外觀設計、配置上進一步升級，將直接衝擊iPhone 15 Pro Max。華為稱「非凡」象徵著不斷捨棄、敢為人先、突破邊界的精神；「大師」代表著幾十年如一日、心無旁騖、追求極致的態度。

華為秋季發布會｜推智能巨大螢幕V5 Pro 搭載「靈犀」指向遙控 華為秋季發布會還公開新產品智能巨大螢幕V5 Pro，搭載「華為靈犀」指向遙控技術，成為全球首款隔空觸控的電視產品，實現像「玩手機一樣玩電視」的體驗，跨時代互動開創「巨幕手機」新時代。華為終端BG首席運營官何剛表示，華為要繼續顛覆傳統，用做手機的思路做大屏幕，讓消費者在大屏上也能有和手機一樣的智慧體驗。 華為此次推出的MatePad Pro 13.2也廣受受關注，因該機是首款搭載「星閃」技術的平板。這是新一代近距離無線連接技術，相比傳統無線連接，星閃功耗降低60%，數傳速率高6倍，時延降低至1/30，連接數達到10倍。MatePad Pro 13.2將支持全新的華為手寫筆M-Pencil第三代，通過星閃連接來達到更低的延遲，媲美實體紙筆的書寫體驗，同時還更省電。