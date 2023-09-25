華為秋季發布會推出高檔品牌「非凡大師」 劉德華亮相代言Mate60 RS 網友不滿無提晶片

中國手機龍頭華為(Huawei)上月底推出最新5G手機Mate60 Pro，被形容在遭美國科技打壓後「華麗回歸」。華為今日隆重舉行秋季發布會，並宣布推出走高檔路線的全新超高端品牌「非凡大師」(ULTIMATE DESIGN)，包括手機Mate60 RS和智能手錶「18K金版華為 Watch Ultimate」，並請來影星劉德華擔任Mate60 RS品牌大使，他也有亮相發布會。Mate60 RS售價11,999元(人民幣、下同)起，是華為史上最貴的直板機。不過，華為突破美國「封鎖」，以先進7納米技術自行製出晶片，內地民眾都期待發布會提供更多資料，但卻欠奉。有網民認為，華為避談晶片，是怕「槍打出頭鳥」。
華為秋季發布會｜Mate60 RS售價近1.2萬元起
這場秋季發布會在Mate60 Pro推出後舉行，受到外界關注。發布會由華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東主持，並非華為創辦人任正非女兒、華為副董事長兼輪值董事長孟晚舟。華為發布了13.2吋MatePad Pro、M-Pencil(第三代)、智能車等一系列產品。余承東稱，Mate60系列先鋒計劃以來，廣受消費者喜愛，目前正在加班加點緊急生產。據悉，台下有人大喊「遙遙領先」。「遙遙領先」四字在華為推出Mate60 Pro後，在網上流傳起來。目前Mate60系列已經發表3款手機型號，包括Mate60、Mate60 Pro、Mate60 Pro+。
發布會矚目產品之一是劉德華任代言的「非凡大師」品牌，該品牌首款手機Mate60 RS與Mate60 Pro一樣搭載了中國自行產製晶片麒麟9000s，也支援衛星通話配備；手機背面為八角形鏡頭組，會有16GB+512GB和16GB+1TB型號，售價分別為11,999元和12,999元，並具有玄黑和瑞紅兩種色。18K金版華為Watch Ultimate的售價是21,999元。內媒稱，Mate60 RS在外觀設計、配置上進一步升級，將直接衝擊iPhone 15 Pro Max。華為稱「非凡」象徵著不斷捨棄、敢為人先、突破邊界的精神；「大師」代表著幾十年如一日、心無旁騖、追求極致的態度。
華為秋季發布會｜推智能巨大螢幕V5 Pro 搭載「靈犀」指向遙控
華為秋季發布會還公開新產品智能巨大螢幕V5 Pro，搭載「華為靈犀」指向遙控技術，成為全球首款隔空觸控的電視產品，實現像「玩手機一樣玩電視」的體驗，跨時代互動開創「巨幕手機」新時代。華為終端BG首席運營官何剛表示，華為要繼續顛覆傳統，用做手機的思路做大屏幕，讓消費者在大屏上也能有和手機一樣的智慧體驗。
華為此次推出的MatePad Pro 13.2也廣受受關注，因該機是首款搭載「星閃」技術的平板。這是新一代近距離無線連接技術，相比傳統無線連接，星閃功耗降低60%，數傳速率高6倍，時延降低至1/30，連接數達到10倍。MatePad Pro 13.2將支持全新的華為手寫筆M-Pencil第三代，通過星閃連接來達到更低的延遲，媲美實體紙筆的書寫體驗，同時還更省電。
華為秋季發布會｜網民：加油華為！加油中國！
華為被視為中國科技驕傲，有網民稱「第一次被一個新產品發布會感動到哭，加油華為！加強中國！」華為因受美國科技出口限制影響，未能取得先進晶片，上月底推出的Mate60 Pro採用了國產、中芯國際以7納米先進技術生產的晶片「一鳴驚人」，被視為中國突破美國自2019年起實施的科技制裁。有網民看了今次發布會，激動留言說：「燃了燃了！華為身後是中國芯，是許許多多的中國高新科技，是我們的中國夢！」
華為秋季發布會｜不滿未有提及Mate60手機 網民諷稱：有劉德華為在，不怕沒柴燒！
路透社報道，有數百萬人在網上觀看華為秋季發布會，大眾期待會上將公開令美國官員和議員驚訝的先進Mate60系手機更多資訊，例如其採用的晶片，但余承東只稱Mate60系手機銷售理想並加緊趕製。報道指，有網民在發布會直播時留言問余承東會否談談Mate60，發布會結束後，社交網十大熱門議題之一是「華為發布會沒有提及智能手機」。有網友說，大家看發布會都因為Mate60 Pro。另有網民諷稱：「有劉德華為在，不怕沒柴燒！」
有網友為華為辯護表示，「不提手機，是為了不刺激xx，低調發布。不能標5G，卻能跑出5G的速度；不能用台積電，卻做出自己的晶片」；「提不提手機其實已經無所謂了，麒麟9000s、麒麟A2、鴻鷂900等晶片已經全面回歸。 從此以後，不再缺貨。」；「原子彈剛爆炸，你會第一時間公布兩彈一星科學家的名單嗎？」在Mate60 Pro推出後，美國國會議員質疑沒有美國技術如何製成7納米晶片，促請商務部全面禁止科技出口給華為和中芯。