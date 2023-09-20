華為｜任正非：遭美國制裁既是壓力也是動力 4年攻堅成功建自己平台

華為上月底推出Mate 60 Pro「一鳴驚人」，顯示中國具備能力使用7納米先進技術製造手機晶片，引起美國共和黨鷹派議員關注，更認為商務部應禁止所有技術出口給華為及晶片製造商中芯國際。華為創辦人兼行政總裁任正非上月21日和26日出席國際大學生程式設計競賽(ICPC)活動，與ICPC基金會、教練和金牌得主的學生交流對話。內媒引述有關談話紀要稱，任正指美國制裁華為，對華為是壓力也是動力，經過4年攻堅，華為已經建立自己的平台，將來與美國的平台不一定在同一個基礎上運行，但一定會互聯互通。 華為｜孟晚舟：將正式啟動全面智能化戰略 任正非指出，在美國打壓之前，華為把基礎平台建在美國，美國打壓以後，華為被迫把平台切換到另一個平台，這是艱難的。他表示，經過這4年的攻堅，20萬員工的拼搏奮鬥，華為基本上建立了自己的平台。任正非又稱，「我們即將進入第四次工業革命，基礎就是大算力(即大運算能力)。」周三於上海舉行的華為全聯接大會上，任正非女兒、華為副董事長兼輪值董事長孟晚舟亦提到第四次工業革命，指華為將正式啟動全面智能化(All Intelligence)戰略，算力為核心驅動力；華為致力於打造中國堅實的算力底座，為世界打造「第二選擇」。內媒指出，如果說人工智能的發展以及各行各業的數碼轉型就像「做飯」，那麼算力就是不可或缺的「炒菜鍋」。

華為｜承認為果粉 稱蘋果是華為老師 外界均視華為手機是蘋果iPhone競爭對手，任正非在上述對談中被問是否「果粉」時，他回答：「因為我女兒在美國讀書，如果不用蘋果，她上課就很不方便。我們不要排外，我們也經常探究蘋果的產品為甚麼做得好，也能看到我們與蘋果之間的差距。有一個老師是很幸福的，可以有學習機會，有做比較的機會。如果從這些角度來說我是果粉呢，也不為過。」 華為｜商務部長訪華推新機 美國議員形容「伏擊」 Mate 60 Pro推出時間剛好在美國商務部長雷蒙多訪問中國期間，她周二出席眾議院科學委員會聽證會時稱，有關華為Mate 60 Pro的報道讓她擔心，但同時稱無證據顯示中國目前有能力大量生產7納米先進晶片。眾議院外交事務、能源及商務和中國事務委員等主席上周促請商務部停止向華為和中芯批准出口許可證，並實施更有效的出口管制。雷蒙多拒絕評論會否考慮全面禁止向華為批出許可證。有共和黨議員形容Mate 60 Pro在雷蒙多訪華時推出是「伏擊」。外交部發言人毛寧今日回答提問時稱，華為選擇何時推出新款手機，是企業的自主決定；中方一貫反對美方泛化國家安全概念打壓中國企業，美方遏制打壓只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力。