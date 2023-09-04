華為5G新手機Mate 60 Pro火速售罄 採用中芯國產晶片突破美國「封殺」

中國手機龍頭華為(Huawei)日前推出最新5G手機Mate 60 Pro，首批火速售罄。遭到美國晶片出口限制，華為已沒有出新機多時，而Mate 60 Pro的推出事前並未有大事宣傳，外媒均好奇該款手機是否具5G通訊技術，這可顯示中國是否已打破美國的科技圍堵，「拆機專家」也紛紛買來研究。技術分析公司TechInsights拆解Mate 60 Pro後指，華為和中芯聯手已成功為新手機打造先進的7納米晶片，為突破美國「封殺」邁進一大步。外媒指出，中國國產晶片成本和產量仍是一個謎，這可解釋Mate 60 Pro那麼快售罄，可能晶片是限量生產。
華為5G手機｜北京上海深圳門市再現人龍 網上平台1分鐘售罄
華為上周二突然宣布推出Mate 60 Pro，售價6,999人民幣，僅在華為商城和深圳幾間門市提供少量現貨，其後再於全國各大門市、華為商城和京東商城等平台接受預訂，昨天可到門市取貨，線上綫下全面開售。在北京、上海、廣州和深圳等城市的華為門市，可見人龍排隊取貨。內媒指，在華為商城、淘寶、東京等網上平台的各顏色Mate 60 Pro，均於1分鐘內售罄。華為並未提及Mate 60 Pro是否5G手機，但使用過該手機的人稱網速與一般5G機無異。
華為5G手機｜鐵粉：麒麟晶片、玄武架構、昆侖玻璃、鴻蒙系統
《上海證券報》稱，在昨日的取貨時間，深圳南山區萬象天地華為旗艦店人山人海，顧客排長龍等待取機。有民眾稱，「我已經用了兩部華為4G手機了，5G終於回歸，必須支持。」另一名華為鐵粉常逛華為旗艦店，看見華為門市恢復了久違的熱鬧，感到非常高興，並說：「我很快拿到這部手機，真的感覺很棒，不僅顏值很高，我剛試了一下拍照也很優秀。」
華為5G手機｜「支持國貨支持華為」
另一名取機顧客向《上海證券報》記者稱，預訂時沒有看過樣機，「今天拿到感覺非常有質感，超出預期。麒麟的晶片、玄武的架構、昆侖的玻璃、鴻蒙的系統，Mate 60 充滿中國元素，我們開玩笑說用了可以辟邪，非常玄妙」。報道指，華為Mate 60系列備貨充足，首批備貨量達數百萬部，遠超前期產品；華為Mate 60標準版也在深圳部分門店可以買到，預計華為Mate 60系列其他版本的手機也將陸續上架。
深圳新聞網報道，有市民說華為這次發布新手機是近兩年來非常激動人心的時刻，支持國貨支持華為，這是一種精神。他感到非常的驕傲和自豪。報道指，現場還有市民取機後非常欣喜，也表示「比較期待它的衛星通話等方面，拿到新機再去慢慢地研究一下」。
華為5G手機｜外媒：Mate 60 Pro與其他5G手機一樣快
有外媒委託技術分析公司TechInsights「拆機」了解，指這Mate 60 Pro採用了中芯所生產的新款「麒麟9000」晶片，是中芯最先進的7納米晶片。TechInsights副主席Dan Hutcheson表示，這對中國來說是一個相當重要的宣告，中芯取得的進展有加速趨勢，顯然已解決7納米晶片良率的問題。不過，Mate 60 Pro使用的處理器技術仍落後最新技術兩個世代。蘋果目前的iPhone採用4納米晶片，下周推出新款旗艦iPhone將採用3納米晶片。彭博新聞試用了Mate 60 Pro，稱其頻寬與其他5G手機一樣。
華為5G手機｜商務部長雷蒙多訪華推出Mate 60 Pro 美媒：是一種蔑視
《華盛頓郵報》上周六稱，美國商務部長雷蒙多訪問中國期間，華為在網上悄悄推出一款海綠色的中國智能手機，「這不是普通的裝置，其推出引發華府人士沉默關注美國的制裁未能阻止中國取得重要技術進展」。報道指，這個進展應驗了美國晶片製造商的警告，制裁並不能阻止中國，反而令其加倍努力發展美國科技的替代品。
《華郵》又指，華為選在雷蒙多訪問中國時推出Mate 60 Pro，「似乎是一種蔑視」，中國官媒也形容這向美國展示美方在貿易戰上「失敗了」。商業顧問公司 Albright Stonebridge Group科技政策主管Paul Triolo向《華郵》稱，Mate 60 Pro對所有華為前科技供應商是一大打擊，當中大部分是美國公司，「其重要的地緣政治意義是，這顯示了中國完全可在沒有美國技術下自行設計，並生產出雖不及西方高階機種那麼好，但仍然有相當實力的產品」。