華為5G新手機Mate 60 Pro火速售罄 採用中芯國產晶片突破美國「封殺」

華為5G手機｜華為推出Mate 60 Pro，內地多個城市的門市現人龍。(互聯網)

中國手機龍頭華為(Huawei)日前推出最新5G手機Mate 60 Pro，首批火速售罄。遭到美國晶片出口限制，華為已沒有出新機多時，而Mate 60 Pro的推出事前並未有大事宣傳，外媒均好奇該款手機是否具5G通訊技術，這可顯示中國是否已打破美國的科技圍堵，「拆機專家」也紛紛買來研究。技術分析公司TechInsights拆解Mate 60 Pro後指，華為和中芯聯手已成功為新手機打造先進的7納米晶片，為突破美國「封殺」邁進一大步。外媒指出，中國國產晶片成本和產量仍是一個謎，這可解釋Mate 60 Pro那麼快售罄，可能晶片是限量生產。

華為5G手機｜北京上海深圳門市再現人龍 網上平台1分鐘售罄 華為上周二突然宣布推出Mate 60 Pro，售價6,999人民幣，僅在華為商城和深圳幾間門市提供少量現貨，其後再於全國各大門市、華為商城和京東商城等平台接受預訂，昨天可到門市取貨，線上綫下全面開售。在北京、上海、廣州和深圳等城市的華為門市，可見人龍排隊取貨。內媒指，在華為商城、淘寶、東京等網上平台的各顏色Mate 60 Pro，均於1分鐘內售罄。華為並未提及Mate 60 Pro是否5G手機，但使用過該手機的人稱網速與一般5G機無異。 華為5G手機｜鐵粉：麒麟晶片、玄武架構、昆侖玻璃、鴻蒙系統 《上海證券報》稱，在昨日的取貨時間，深圳南山區萬象天地華為旗艦店人山人海，顧客排長龍等待取機。有民眾稱，「我已經用了兩部華為4G手機了，5G終於回歸，必須支持。」另一名華為鐵粉常逛華為旗艦店，看見華為門市恢復了久違的熱鬧，感到非常高興，並說：「我很快拿到這部手機，真的感覺很棒，不僅顏值很高，我剛試了一下拍照也很優秀。」

華為5G手機｜搶購華為Mate 60 Pro的民眾稱，「支持國貨支持華為」。(互聯網)

華為5G手機｜「支持國貨支持華為」 另一名取機顧客向《上海證券報》記者稱，預訂時沒有看過樣機，「今天拿到感覺非常有質感，超出預期。麒麟的晶片、玄武的架構、昆侖的玻璃、鴻蒙的系統，Mate 60 充滿中國元素，我們開玩笑說用了可以辟邪，非常玄妙」。報道指，華為Mate 60系列備貨充足，首批備貨量達數百萬部，遠超前期產品；華為Mate 60標準版也在深圳部分門店可以買到，預計華為Mate 60系列其他版本的手機也將陸續上架。 深圳新聞網報道，有市民說華為這次發布新手機是近兩年來非常激動人心的時刻，支持國貨支持華為，這是一種精神。他感到非常的驕傲和自豪。報道指，現場還有市民取機後非常欣喜，也表示「比較期待它的衛星通話等方面，拿到新機再去慢慢地研究一下」。

華為5G手機｜民眾試用Mate 60 Pro拍攝功能，指很優秀。(互聯網)

華為5G手機｜外媒：Mate 60 Pro與其他5G手機一樣快 有外媒委託技術分析公司TechInsights「拆機」了解，指這Mate 60 Pro採用了中芯所生產的新款「麒麟9000」晶片，是中芯最先進的7納米晶片。TechInsights副主席Dan Hutcheson表示，這對中國來說是一個相當重要的宣告，中芯取得的進展有加速趨勢，顯然已解決7納米晶片良率的問題。不過，Mate 60 Pro使用的處理器技術仍落後最新技術兩個世代。蘋果目前的iPhone採用4納米晶片，下周推出新款旗艦iPhone將採用3納米晶片。彭博新聞試用了Mate 60 Pro，稱其頻寬與其他5G手機一樣。