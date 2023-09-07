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國際
2023-09-07 20:05:02

華為Mate 60 Pro｜美國議員：禁止所有科技出口華為中芯　阻突破封殺

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華為Mate 60 Pro

華為Mate 60 Pro上周推出引起美國華府關注。(互聯網)

中國手機龍頭華為(Huawei)上周推出被指是5G手機的Mate 60 Pro，採用半導體企業中芯國際以先進7納米技術製造的國產晶片，掀起內地搶購潮，被形容為「華麗回歸」。外界認為Mate 60 Pro的推出，顯示中國成功突破美國的科技圍堵，在制裁下仍能生產先進半導體，引起美國華府關注。美國眾議院「中國問題特別委員會」主席、共和黨議員加拉格爾(Mike Gallagher)認為美方應採取更嚴厲措施，禁止所有科技出口給華為和中芯這兩間公司。

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華為Mate 60 Pro｜「中芯或違反出口管制」

加拉格爾指出，Mate 60 Pro使用的晶片不可能在不涉美國科技下製造，因此中芯可能違反商務部的出口管制條例《外國直接產品規則》(Foreign Direct Product Rule)，「這是時候結束所有美國科技出口給華為和中芯，以明確顯示任何公司公然藐視美國法律和暗中破壞我們的國家安全，將會與我們的科技切斷」。《晶片法案》共同草擬者、美國眾議院外交事務委員會主席兼共和黨議員麥考爾(Michael McCaul)周三率團到荷蘭，並會參觀半導體設備企業艾斯摩爾(ASML)，指中芯向華為供應晶片似乎已違反美國的制裁措施，應展開調查，並指中芯持續試圖竊取美方技術及知識產權。

華為Mate 60 Pro｜《外國直接產品規則》禁止用美國科技提供華為晶片

路透社稱，美國以國家安全為由，於2019年5月將華為列入貿易黑名單，美國供應商和其他公司須取得特別許可證才可出口產品給華為。中芯也於2020年12月被列入該黑名單，美國擔心該公司會將先進技術轉手到軍事用戶。美國對華為和中芯的貿易限制還包括受《外國直接產品規則》規限，該條例禁止世界各地任何公司使用美國的技術替華為生產晶片。路透社指，即使受條例限制，華為和中芯的供應商仍取得許可證獲數以十億美元計的生意，出售美國技術給該兩間公司，而約90%的許可證是出口給中芯。

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華為Mate 60 Pro｜分析：中美科技戰勢將升級

華為新手機Mate 60 Pro由麒麟9000S晶片推動，中芯使用先進7納米技術製造。對Mate 60 Pro拆機研究的技術分析公司TechInsights指出，該手機顯示中國半導體業可以在沒有光刻機(EUV)下取得技術進展。EUV是指極紫外光微影製程，用於製造7納米或更先進的晶片。分析師指，TechInsights的發現可觸發美國商務部的調查，引發美國國內對制裁成效的爭論，而國會目前正準備針對中國制定競爭法案，議員或對法案中的科技制裁「加辣」，總括而言中美科技戰很大機會升級。

華為Mate 60 Pro｜美議員：關注中國試圖壟斷低階晶片技術

麥考爾在荷蘭稱，感謝荷蘭政府之前限制科技出口到中國，但「我們需要想想其他事情」。麥考爾所指的是荷蘭政府於6月實施出口管制，要求光刻機巨頭、歐洲最大科技公司ASML出口先進設備給中國顧客前要先取得許可證。麥考爾續稱，中國試圖壟斷未受出口管制的較低階晶片技術，「先進半導體晶片已受廣泛關注，但我們同樣要關注舊式的」。中國是ASML最大市場之一，佔2022年銷售約15%。

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