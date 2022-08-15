華爾街大行靜靜雞恢復俄羅斯債券買賣　讓投資者散「毒貨」

俄羅斯出兵攻打烏克蘭遭美國和歐盟金融制裁，路透社引述銀行文件稱，美國華爾街6間大型投資銀行，最近已開始恢俄羅斯債券買賣，讓投資者有機會散俄債「毒貨」。有銀行消息人士稱，他們只會助客戶減低俄債投資風險，不會進行新買賣。

制裁俄羅斯｜不會做俄債新買賣

報道指，在美國財政部禁止美國投資者購買俄羅斯債券後，大部分美國和歐洲銀行在6月撤出俄債市場。 隨著財政部於7月推出新指引容許美國持俄債人士減持後，華爾街大行謹慎地重返俄羅斯政府及企業的債券市場。目前重返俄債市場的投資銀行包括摩根大通、美國銀行、花旗集團、德意志銀行、巴克萊銀行和富瑞金融集團。富瑞金融集團發言人稱，他們根據全球制裁指引協助客戶，而接近德意志銀行的消息人士稱，他們只會在客戶要求下才交易，並且個別處理，以減低客戶俄債投資風險，當中也包括非美國客戶，但銀行不會進行新買賣。其餘銀行則未有回應。