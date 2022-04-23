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國際
2022-04-23 13:16:00

華盛頓有槍手隨機開槍近１分鐘釀4傷　警圍捕最終自殺身亡(有片)

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華盛頓有槍手隨機開槍近１分鐘釀4傷，警圍捕最終自殺身亡。(AP)

華盛頓有槍手隨機開槍近１分鐘釀4傷，警圍捕最終自殺身亡。(AP)

美國首都華盛頓一間私立中學附近發生槍擊案，至少4人受傷，事發後警方大舉出動逐家逐戶搜捕疑兇，疑兇最後在附近一個單位內自殺身亡。警方指，兇徒像狙擊手一樣用腳座固定槍枝，對陌生人隨機開槍，相信是獨自一人犯案，沒有共犯。

警方在槍響後隨即把附近的名校Edmund Burke School暫時封鎖，護送學生到校外安全地點。(AP) 警方在槍響後隨即把附近的名校Edmund Burke School暫時封鎖，護送學生到校外安全地點。(AP) 警方在槍響後隨即把附近的名校Edmund Burke School暫時封鎖，護送學生到校外安全地點。(AP)

事發於當地周五(22)下午約3時半，華盛頓東北部康涅狄格大道一間私立中學附近開槍。警方在槍響後隨即把附近的名校Edmund Burke School暫時封鎖，護送學生到校外安全地點。

有目擊者聽到連串槍聲、持續近1分鐘，有途人找泊在街上的汽車作掩護。亦有目擊者指，聽到大約20多聲槍響連串響起，不久後就見到大批警車趕到現場。網上有懷疑為事發時影片流傳，顯示有連串槍聲傳出。

警方發布23歲男子相片，疑兇最終自殺身亡。(Twitter)

警方發布23歲男子相片，疑兇最終自殺身亡。(Twitter)

警方發布23歲男子相片 疑兇最終自殺身亡

警方指事件中有4人受槍傷，3人須送院接受治療，包括112歲女童，其中11女重傷。警方根據社群網站資料，鎖定一名來自弗吉尼亞州23歲的男子Raymond Spencer，懷疑他隨機向途人開槍，但未有說明如何查出他與槍擊案的關聯。大批警員出動逐家逐戶搜捕疑兇，其後證實疑兇在警方破門入屋時自殺身亡，並在單位內搜獲6支槍械及多發子彈。

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