華盛頓槍擊以色列使館2職員遭轟斃 死者為情侶男方打算求婚 兇徒親巴勒斯坦

華盛頓槍擊造成兩名以色列大使館職員Yaron Lischinsky和Sarah Milgrim死亡。(互聯網)

美國華盛頓特區猶太博物館外周三晚發生槍擊，駐美國以色列大使館一男一女職員死亡，兩人為一對情侶，男方剛買了戒指打算下周求婚。30歲槍手單獨行動，被捕時不斷大叫「解放巴勒斯坦」。美國總統特朗普譴責事件，指今次槍擊顯然是出於反猶太主義。 華盛頓槍擊｜槍手行兇後走入博物館 被誤以為受驚途人 事發地點為Capital Jewish Museum，男女死者Yaron Lischinsky和Sarah Milgrim當時出席完活動，步出館外即遇襲擊。警方指兇徒持手槍步向4人，然後開槍，射中了兩人。目擊者稱，博物館活動晚上9時剛結束便聽到槍聲，見到一名男子跑進館內，身體顫抖，很多人以為他是途人或目擊者。部分人問他有沒有受傷，保安員還為他送上水。另有人上前安撫那男子，他喃喃自語「報警、報警」。

警方約在10分鐘後抵達現場，那男子才說是他幹的，「我做的，我為了加沙做的。解放巴勒斯坦！」周圍的人十分震驚，有人形容他看來受驚嚇，看來是無辜的。一名現場人士說，「很恐怖，我並不知道他是兇手」。疑兇被捕後，向警方指示將手槍棄掉在哪裡

華盛頓槍擊｜男死者為以德雙重國籍公民 警方指，兇徒為30歲的Elias Rodriguez，來自芝加哥，沒有犯罪紀錄，相信他是單獨行動。他被捕後，接受聯邦調查局(FBI)和華盛頓特區警員問話。據悉，當時約有50人在博物館內出席活動，討論不同信仰機構如何合力為受戰火摧殘的加沙提供人道援助。報道指，男死者Yaron Lischinsky擁有以色列和德國雙重國籍。以色列駐美國大使萊特表示，Lischinsky本周才買了戒指，打算下周於耶路撒冷向女友Milgrim求婚，「他們是美麗的一對」。

以色列外長薩爾稱，擔心全球各地的以色列使館人員將遭遇更多襲擊。以色列總理內塔尼亞胡下令全球以色列使領館加強保安，並為這對年輕男女的家人感到心痛。歐盟、英、德、法和意大利等國家齊聲譴責事件，法國亦加強國內猶太場地保安。