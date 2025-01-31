華盛頓空難｜兩中國公民喪生 調查揭控制塔人手不足 一人兼兩職(更新)

【1月31日更新】美國首都華盛頓客機與軍用直升機相撞意外，兩機共67人估計全部罹難，總統特朗普證實事故中沒有倖存者，死難者包括俄羅斯及另外多個國籍的人，強調將查明事故原因。中國駐美大使館表示，經初步了解，遇難者包括兩名中國公民。
特朗普證實事故中沒有倖存者
事發在當地星期三晚，太平洋西南航空公司一架載有64人的客機，在華盛頓列根國家機場降落期間，與一架載有3名軍人的黑鷹直升機相撞，兩機墜落波托馬克河，救援人員至今找到40具遺體，包括一名直升機上的美軍。特朗普在記者會透露撞機細節，指肇事客機「一切都正確」並且正在進入正規飛行軌道，但軍用直升機以「令人難以置信的糟糕」角度飛行，「在最後稍微轉彎，但那時已經太晚了」。
《紐約時報》指，美國聯邦航空管理局初步調查顯示，意外發生時機場控制塔的人手，與事發期間的航空交通量不符，是不正常情況，正調查事故是否人手不足所致。報道指，控制塔主管可因應航班升降量，決定是否合併客機及直升機的指揮工作，而事發當晚一名控制塔人員同時要處理直升機及客機的升降安排，而這些工作通常由兩名空管員分別承擔。
已經找到客機兩個黑盒
美國國家運輸安全委員會表示，已經找到客機的兩個黑盒，正調查所有可能導致空難的原因，包括人為失誤、設備、工作環境等，30日內公布初步調查報告。國防部長海格塞斯表示，涉事黑鷹直升機由經驗豐富的機組人員進行年度飛行訓練，並配備夜視鏡。他承認訓練期間出錯，強調沒有任何藉口，將會徹查到底。
【1月30日20:45更新】華盛頓消防部門稱，已尋獲最少28具遺體，相信事故無人生還。
【17:10更新】俄羅斯塔斯社指，涉事的民航機上有至少2名俄羅斯花樣滑冰的世界冠軍級選手。美國花樣滑冰協會就表示，機上有多名美國的花樣滑冰運動員，還包括他們的教練及家人等。因為他們剛參與完在威奇托舉行的美國隊的訓練營並正在回家。
另外，報道指肇事的直昇機殘骸仍維持整體，但客機分開至少兩截。
美國首都華盛頓在周三（29日）晚發生嚴重意外，一架軍用的黑鷹直昇機在列根機場附近與一架美國航空的龐巴迪客機相撞，目前當局仍在附近尋找失蹤者，並已尋獲最少19具遺體。據報客機上有60名乘客及4名機員。
事件發生在美國周三晚約9時，目擊者指一架小型民航機與一架直昇機在接近列根機場的波多馬克河上空相撞。當局已派出約300名救援人員在波多馬克河上進行搜救，美國有線新聞網絡（CNN）指，目前救援人員仍未尋獲生還者，列根機場目前關閉至周四上午11時。
特朗普：事件可以避免
據報涉事的民航客機為美國航空的5342班機，從肯薩斯州的威奇托飛往華盛頓，當時機上有60名乘客及4名機員，而有關的黑鷹直昇機就有3名軍人，官方指當時軍機進行飛行訓練。CNN取得了有關的控制塔通訊記錄，控制塔曾詢問軍機是否看到民航機，並指示軍機在民航機通過後才跟隨後面。在相撞前的一刻，直昇機有表示在目視見到有另一架飛機，並要求分開，不過在不足13秒後就聽到從控制塔的一聲呼喊，之後控制塔就警號指發生意外。據另一架飛機的機師的通訊，表示有看到飛機的碰撞，並相信兩架機都墮入河中。
美國總統特朗普（Donald Trump）之後就透過個人社交媒體平台回應指：「民航機在完美的路線進入機場，而直昇機在準備垂直接近飛機。這是一個很清晰的晚上，飛機的閃燈在亮着，但直昇機為何不上升或下降甚至轉向。為何控制塔不是告訴直昇機應該如何做，而不是僅僅問他們看不看到那飛機？最壞的情況顯示，這看來是可以避免。不妙呀！」
All flights halted at Reagan National Airport due to plane crash. @FoxNews pic.twitter.com/3JBVE0mokU— M2 The Rock - Michael Molthan (@m2therockshow) January 30, 2025