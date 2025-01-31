華盛頓空難｜兩中國公民喪生 調查揭控制塔人手不足 一人兼兩職(更新)

【1月31日更新】美國首都華盛頓客機與軍用直升機相撞意外，兩機共67人估計全部罹難，總統特朗普證實事故中沒有倖存者，死難者包括俄羅斯及另外多個國籍的人，強調將查明事故原因。中國駐美大使館表示，經初步了解，遇難者包括兩名中國公民。

特朗普證實事故中沒有倖存者

事發在當地星期三晚，太平洋西南航空公司一架載有64人的客機，在華盛頓列根國家機場降落期間，與一架載有3名軍人的黑鷹直升機相撞，兩機墜落波托馬克河，救援人員至今找到40具遺體，包括一名直升機上的美軍。特朗普在記者會透露撞機細節，指肇事客機「一切都正確」並且正在進入正規飛行軌道，但軍用直升機以「令人難以置信的糟糕」角度飛行，「在最後稍微轉彎，但那時已經太晚了」。

《紐約時報》指，美國聯邦航空管理局初步調查顯示，意外發生時機場控制塔的人手，與事發期間的航空交通量不符，是不正常情況，正調查事故是否人手不足所致。報道指，控制塔主管可因應航班升降量，決定是否合併客機及直升機的指揮工作，而事發當晚一名控制塔人員同時要處理直升機及客機的升降安排，而這些工作通常由兩名空管員分別承擔。

已經找到客機兩個黑盒

美國國家運輸安全委員會表示，已經找到客機的兩個黑盒，正調查所有可能導致空難的原因，包括人為失誤、設備、工作環境等，30日內公布初步調查報告。國防部長海格塞斯表示，涉事黑鷹直升機由經驗豐富的機組人員進行年度飛行訓練，並配備夜視鏡。他承認訓練期間出錯，強調沒有任何藉口，將會徹查到底。

