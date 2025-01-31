華盛頓空難｜愛妻通知再過20分鐘降落後失聯　男：我只能祈禱

美國華盛頓發生兩機相撞事故，華盛頓消防部門稱，已尋獲最少28具遺體，相信事故無人生還。
在家中聽到兩聲巨響
29日晚間，美國航空一架龐巴迪 CRJ-701 雙引擎噴射機5342號航班在華盛頓列根國際機場附近準備降落時，竟撞上一架正在進行飛行訓練的黑鷹直升機，墜毁在波多馬克河中。一名附近居民表示，當時她在家中聽到兩聲巨響，她12歲的兒子跑來說，他看到飛機下墜，燈光落入水中。當他們打開後門時，還聞到濃濃的燃油味道，幾分鐘之內警察和搜救人員就來到河邊。
華盛頓特區消防和急救中心負責人唐納利 (John A. Donnelly Sr.) 表示，由於夜間視線不良加上天氣寒冷，使得救援行動備受考驗：「水又黑又渾，這對潛水員來說是一個非常艱難的潛水環境。」他補充說，也正因如此，事故調查所要花費的時間恐怕將會比預期中來得更久。
回覆短訊後沒有下文
另一方面，華盛頓首都機場管理局表示，美國航空公司已在機場為朋友和家人設立了一個中心，讓大家可以在那裡等待消息。
一位男性家屬在接受媒體訪問時表示，他在事發前才收到妻子傳來短訊說：「再20分鐘就要降落了。」但他回覆簡訊之後就再也沒有下文，就在那時他意識到可能出了問題：「我只能祈禱，在我們說話的同時，可以有人把她從河裏救上來。」
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