華盛頓空難｜愛妻通知再過20分鐘降落後失聯　男：我只能祈禱

美國華盛頓發生兩機相撞事故，華盛頓消防部門稱，已尋獲最少28具遺體，相信事故無人生還。

在家中聽到兩聲巨響

29日晚間， 美國航空一架 龐巴迪 CRJ-701 雙引擎噴射機5342號航班在華盛頓列根國際機場附近準備降落時，竟撞上一架正在進行飛行訓練的黑鷹直升機，墜毁在 波多馬克河中 。一名附近居民表示，當時她在家中聽到兩聲巨響，她12歲的兒子跑來說，他看到飛機下墜，燈光落入水中。當他們打開後門時，還聞到濃濃的燃油味道，幾分鐘之內警察和搜救人員就來到河邊。