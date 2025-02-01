華盛頓空難｜美國傳奇機長：水面反射燈光或影響視線

美國29日發生重大空難，造成67人喪生。曾在2009年時成功將一架飛機降落在紐約哈德遜河上的薩利機長表示：「這宗悲劇為大家上了重要的一課，讓我們時刻保持警惕。」
薩利·薩倫伯格（Sully Sullenberger）機長是美國家喻戶曉的英雄，2009年，他駕駛的全美航空1549號班機遭到鳥擊，引擎停擺，薩利機長成功迫降，將飛機降落在紐約哈德遜河上，機上155人全數生還，被稱為奇蹟。
2009年迫降哈德遜河
本月29日，美國航空5342航班在列根華盛頓國際機場附近準備降落時，與一架美軍黑鷹直升機相撞，墜毁在波多馬克河中，全機64人以及黑鷹直升機上的3人無人生還。
今年已74歲的薩利機長在談到此次的事故時表示相當震驚，他分析說：「夜間觀察其他飛機的感覺總是不同的——基本上你所能看到的就是它們上面的燈光」；「你必須想清楚：他們是在你之上還是在你之下？或者說有多遠？或者他們要去哪個方向，尤其到了晚上，一切都會變得更加困難。」
涉事機場建於1930年代末
薩利機長說，他認為水面上反射的燈光可能會使視線稍微難以看清：「但我們不知道是否確實如此」。
另外，他補充道，列根國家機場的設計使得飛行員需要進行額外的培訓。由於該機場建於1930年代末，跑道比其他機場短，因此經常出現飛機交通繁忙的情況。他表示，雖然如今的飛行非常安全：「但這宗悲劇給我們上了重要的一課，那就是要我們時刻保持警惕。」
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