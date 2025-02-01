華盛頓空難｜美國傳奇機長：水面反射燈光或影響視線

美國29日發生重大空難，造成67人喪生。曾在2009年時成功將一架飛機降落在紐約哈德遜河上的薩利機長表示：「這宗悲劇為大家上了重要的一課，讓我們時刻保持警惕。」

薩利·薩倫伯格（Sully Sullenberger）機長是美國家喻戶曉的英雄，2009年，他駕駛的全美航空1549號班機遭到鳥擊，引擎停擺，薩利機長成功迫降，將飛機降落在紐約哈德遜河上，機上155人全數生還，被稱為奇蹟。

2009年迫降哈德遜河

本月29日，美國航空5342航班在列根華盛頓國際機場附近準備降落時，與一架美軍黑鷹直升機相撞，墜毁在波多馬克河中，全機64人以及黑鷹直升機上的3人無人生還。