華盛頓空難｜美國花式溜冰教練夫婦天人永隔　妻：我失去了一切

美國華盛頓空難使花式溜冰界痛失許多英才，一名罹難者家屬哀痛表示，她與丈夫都是花式溜冰教練，這次陪同2名年輕學生到堪薩斯州參加國家發展營的訓練前，他們還在討論要由誰前往，最後決定丈夫陪同，沒想到竟從此天人永隔。

「該登機了」

古丁（Natalya Gudin）和她的丈夫基爾薩諾夫（Alexandr Kirsanov）都是花式溜冰教練，古丁接受記者採訪時表示，他們決定由基爾薩諾夫飛往堪薩斯州威奇托，陪同他們的2名學生參加國家發展營的花式溜冰訓練。她最後一次與丈夫通話是在29日下午，當時基爾薩諾夫正在威奇托艾森豪威爾國家機場的登機口。