熱門搜尋:
農曆新年2025 DeepSeek 新店關注組 緬甸詐騙園區 珀岸 GRAND SEASONS 行山路線 網上熱話 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-01-31 13:50:18

華盛頓空難｜美國花式溜冰教練夫婦天人永隔　妻：我失去了一切

分享：

華盛頓空難｜美國花式溜冰教練夫婦天人永隔　妻：我失去了一切

adblk5

美國華盛頓空難使花式溜冰界痛失許多英才，一名罹難者家屬哀痛表示，她與丈夫都是花式溜冰教練，這次陪同2名年輕學生到堪薩斯州參加國家發展營的訓練前，他們還在討論要由誰前往，最後決定丈夫陪同，沒想到竟從此天人永隔。

「該登機了」

古丁（Natalya Gudin）和她的丈夫基爾薩諾夫（Alexandr Kirsanov）都是花式溜冰教練，古丁接受記者採訪時表示，他們決定由基爾薩諾夫飛往堪薩斯州威奇托，陪同他們的2名學生參加國家發展營的花式溜冰訓練。她最後一次與丈夫通話是在29日下午，當時基爾薩諾夫正在威奇托艾森豪威爾國家機場的登機口。

adblk6

古丁說，她的丈夫在電話裏說「該登機了」，沒想到就在回程遇上死劫，美國航空5342航班與黑鷹直升機在空中相撞後雙雙墜入冰冷的波多馬克河，機上64名乘客以及黑鷹直升機上的3名士兵全數罹難。而她再也等不到丈夫報平安的電話。

兩名學生恐同罹難

古丁說，在從機上另外一名花式溜冰選手的母親那裏得知墜機的消息後，她整夜未眠，希望聽到好消息。但到了早上，她得知她的丈夫和他們的學生可能已經死亡，令他們心碎。官員表示，最初的救援任務已演變為打撈遺體。

古丁哀痛表示，「我失去了一切。我的丈夫、我的學生、我的朋友。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

美國華盛頓發生軍機與民航機相撞意外。(路透社) 美國華盛頓發生軍機與民航機相撞意外。(路透社) 美國華盛頓發生軍機與民航機相撞意外。(路透社) 美國華盛頓發生軍機與民航機相撞意外。(路透社)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能