華盛頓空難｜美花式溜冰界損失慘重　姐妹花選手一家罹難

美國華盛頓發生嚴重空難，一架載有64人的客機撞上美軍黑鷹直升機，墜毁在波多馬克河（Potomac River）。由於機上有至少14名花式溜冰選手，消息震撼溜冰界。

院子裏蓋一座溜冰場

據《紐約郵報》報道，空難的罹難者中，有不少花式溜冰選手。其中更有一對年僅11歲和14歲的小姊妹與爸媽一同搭機，沒想到一家四口竟共赴黃泉。

報道提到，11歲的艾弗利（Everly）和14歲的艾莉迪亞（Alydia）住在弗吉尼亞州，是華盛頓花式溜冰俱樂部的成員，經常在IG上分享她們精彩的表演片段。而她們的父親利文斯頓（Peter Livingston）相當支持女兒們的興趣，甚至每年冬天都會在院子裏蓋一座溜冰場，讓女兒們練習溜冰。