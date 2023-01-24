華裔槍手連闖加州兩農場開火醲7死 有中國公民遇難

美國加州北部半月灣發生連環槍擊案，最少7人死亡，死者包括中國農工，另有1人受傷；而槍手也是華裔，事後已被捕。中國駐洛杉磯總領事館證實，有中國公民在事件中遇難，但未有透露人數。領事館指，事發後一直與當地警方和相關部門保持聯繫，會同國內相關部門及美方，全力協助善後事宜，並密切關注調查後續進展，又提醒中國公民提高風險意識。中國駐美使領館亦下半旗志哀。
事發於三藩市以南48公里的半月灣，當地星期一（23日）下午，一個種植蘑菇的農場最先發生槍擊，有4人中槍身亡。槍手之後闖入附近另一間農場開槍，擊斃3人。
華裔槍手一度與警方對峙
67歲槍手趙春利(Zhao Chunli，音譯)事後被捕。半月灣市議員拉多克說，受害者包括華裔農場工人。警方循線追捕嫌犯，一度進行對峙，所幸最終成功將其制服並拘捕。
加州警方指，相信槍手以改裝過的半自動手槍，一共開了42槍。警方搜查槍手位於洛杉磯以東120公里赫米特市的住所，檢獲一支308口徑步槍和一些電子儀器，相信他曾經嘗試自製槍械消音器。槍手於1990曾因為非法擁有槍支而被捕。案發的蒙特雷帕克市，市長表示，槍手是案發舞廳的常客，犯案動機可能涉及私人關係，但警方仍在調查。