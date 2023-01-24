華裔槍手連闖加州兩農場開火醲7死 有中國公民遇難

美國加州北部半月灣發生連環槍擊案，最少7人死亡，死者包括中國農工，另有1人受傷；而槍手也是華裔，事後已被捕。中國駐洛杉磯總領事館證實，有中國公民在事件中遇難，但未有透露人數。領事館指，事發後一直與當地警方和相關部門保持聯繫，會同國內相關部門及美方，全力協助善後事宜，並密切關注調查後續進展，又提醒中國公民提高風險意識。中國駐美使領館亦下半旗志哀。

事發於三藩市以南48公里的半月灣，當地星期一（23日）下午，一個種植蘑菇的農場最先發生槍擊，有4人中槍身亡。槍手之後闖入附近另一間農場開槍，擊斃3人。