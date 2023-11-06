華裔模特兒鬧爆美國知名設計師 將她AI換臉成白人涉種族歧視 設計師解畫卻火速刪文(多圖)

Shereen Wu在TikTok發布影片，對美國知名設計師科斯特洛提出多番指控。(互聯網)

一名美籍台灣模特兒指控，她早前在洛杉磯時裝展為美國知名設計師科斯特洛(Michael Costello)行catwalk，但科斯特洛其後在IG上傳當日照片，她疑被AI換臉成白人女性，為此表達憤怒，質疑遭種族歧視。 模特兒不滿被去除種族 21歲的Shereen Wu在TikTok發布影片，展示她當日在洛杉磯時裝展「藝術之心」(Art Hearts)表演上的照片，與科斯特洛其後在其IG分享照片的對比，顯示她的臉疑似遭AI換成白人女性，這讓她感到憤怒，疾呼「他在IG Story上傳照片的這個不是我，米高作為在社交網有超過170萬粉絲的大師級設計師，編輯我的臉並去除我的種族，這是徹徹底底的不尊重」。