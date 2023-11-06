華裔模特兒鬧爆美國知名設計師 將她AI換臉成白人涉種族歧視 設計師解畫卻火速刪文(多圖)

一名美籍台灣模特兒指控，她早前在洛杉磯時裝展為美國知名設計師科斯特洛(Michael Costello)行catwalk，但科斯特洛其後在IG上傳當日照片，她疑被AI換臉成白人女性，為此表達憤怒，質疑遭種族歧視。
模特兒不滿被去除種族
21歲的Shereen Wu在TikTok發布影片，展示她當日在洛杉磯時裝展「藝術之心」(Art Hearts)表演上的照片，與科斯特洛其後在其IG分享照片的對比，顯示她的臉疑似遭AI換成白人女性，這讓她感到憤怒，疾呼「他在IG Story上傳照片的這個不是我，米高作為在社交網有超過170萬粉絲的大師級設計師，編輯我的臉並去除我的種族，這是徹徹底底的不尊重」。
斥設計師謊話連篇
Shereen說，她問過科斯特洛為何要換掉她的臉，對方回覆說因為喜歡她，所以邀請她做模特兒，但Shereen直指這並非事實，當日只是另一位模特兒失場，科斯特洛才找她頂替。
Shereen還展示她與科斯特洛的短訊截圖，指他把責任全部推給攝影師，但她其後詢問攝影師，攝影師否認曾改圖。Shereen指，科斯特洛對身邊的人說那是粉絲的二次創作，與他無關，對此她怒斥「米高對三個人說三個不同的故事，他們把我的圖像除掉，沒一句道歉，之後再上傳AI創作，並分享AI模特兒的檔案」，「這樣，我是不該憤怒嗎？還是我是應該被輕易取代？」
科斯特洛怎樣回應？
Shereen說，她是一個沒有經理人公司的模特兒，接下這場show只是為了曝光、增加經驗，並沒酬勞，但這樣換臉，曝光機會就被剝奪，批評「他是佔模特兒的便宜，這些模特兒知名度不及他」。Shereen說，「只希望人們了解作品被盜用所受的傷害是怎樣，這是喪失人性的」。影片上傳後，上周累計逾180萬次點擊觀看，不少網民留言支持Shereen捍衛自身權益。
科斯特洛曾與天后合作
科斯特洛曾與Beyoncé、Jennifer Lopez、Celine Dion等天后合作，也曾參與《Project Runway》，Shereen這番對他的指控引起熱議。他上周四(2日)透過IG發聲明表示，他是轉發粉絲標記他的照片，並不知道照片被換臉，但他要為轉發照片負責；又稱不知道Shereen當日沒有酬勞，但從她TikTok影片得知後，會給她時間和才華上的補償。科斯特洛並說，事後他接到死亡恐嚇，會對Shereen在影片中的不實指控，「推進法律程序」。然而，科斯特洛這則IG聲明發布不到24小時就刪除。