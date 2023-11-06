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國際
2023-11-06 15:09:15

華裔模特兒鬧爆美國知名設計師 將她AI換臉成白人涉種族歧視 設計師解畫卻火速刪文(多圖)

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Shereen Wu在TikTok發布影片，對美國知名設計師科斯特洛提出多番指控。(互聯網)

Shereen Wu在TikTok發布影片，對美國知名設計師科斯特洛提出多番指控。(互聯網)

一名美籍台灣模特兒指控，她早前在洛杉磯時裝展為美國知名設計師科斯特洛(Michael Costello)catwalk，但科斯特洛其後在IG上傳當日照片，她疑被AI換臉成白人女性，為此表達憤怒，質疑遭種族歧視。

模特兒不滿被去除種族

21歲的Shereen WuTikTok發布影片，展示她當日在洛杉磯時裝展「藝術之心」(Art Hearts)表演上的照片，與科斯特洛其後在其IG分享照片的對比，顯示她的臉疑似遭AI換成白人女性，這讓她感到憤怒，疾呼「他在IG Story上傳照片的這個不是我，米高作為在社交網有超過170萬粉絲的大師級設計師，編輯我的臉並去除我的種族，這是徹徹底底的不尊重」。

斥設計師謊話連篇

Shereen說，她問過科斯特洛為何要換掉她的臉，對方回覆說因為喜歡她，所以邀請她做模特兒，但Shereen直指這並非事實，當日只是另一位模特兒失場，科斯特洛才找她頂替。

Shereen還展示她與科斯特洛的短訊截圖，指他把責任全部推給攝影師，但她其後詢問攝影師，攝影師否認曾改圖。Shereen指，科斯特洛對身邊的人說那是粉絲的二次創作，與他無關，對此她怒斥「米高對三個人說三個不同的故事，他們把我的圖像除掉，沒一句道歉，之後再上傳AI創作，並分享AI模特兒的檔案」，「這樣，我是不該憤怒嗎？還是我是應該被輕易取代？」

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模特兒Shereen Wu。(互聯網) 模特兒Shereen Wu。(互聯網) Shereen Wu在TikTok發布影片，力數科斯特洛不是。(互聯網) Shereen Wu在TikTok發布影片，力數科斯特洛不是。(互聯網) Shereen Wu在TikTok發布影片，力數科斯特洛不是。(互聯網) Shereen Wu在TikTok發布影片，力數科斯特洛不是。(互聯網) Shereen Wu在TikTok發布影片，力數科斯特洛不是。(互聯網) Shereen Wu在TikTok發布影片，力數科斯特洛不是。(互聯網) Shereen Wu在TikTok發布影片，力數科斯特洛不是。(互聯網) Shereen Wu在TikTok發布影片，力數科斯特洛不是。(互聯網) Shereen Wu在TikTok發布影片，力數科斯特洛不是。(互聯網) Shereen Wu在TikTok發布影片，力數科斯特洛不是。(互聯網) Shereen Wu在TikTok發布影片，力數科斯特洛不是。(互聯網) Shereen Wu在TikTok發布影片，力數科斯特洛不是。(互聯網) Shereen Wu在TikTok發布影片，力數科斯特洛不是。(互聯網) Shereen Wu在TikTok發布影片，力數科斯特洛不是。(互聯網) Shereen Wu在TikTok發布影片，力數科斯特洛不是。(互聯網) Shereen Wu在TikTok發布影片，力數科斯特洛不是。(互聯網)

科斯特洛怎樣回應？

Shereen說，她是一個沒有經理人公司的模特兒，接下這場show只是為了曝光、增加經驗，並沒酬勞，但這樣換臉，曝光機會就被剝奪，批評「他是佔模特兒的便宜，這些模特兒知名度不及他」。Shereen說，「只希望人們了解作品被盜用所受的傷害是怎樣，這是喪失人性的」。影片上傳後，上周累計逾180萬次點擊觀看，不少網民留言支持Shereen捍衛自身權益。

科斯特洛曾與天后合作

科斯特洛曾與Beyoncé、Jennifer LopezCeline Dion等天后合作，也曾參與《Project Runway》，Shereen這番對他的指控引起熱議。他上周四(2)透過IG發聲明表示，他是轉發粉絲標記他的照片，並不知道照片被換臉，但他要為轉發照片負責；又稱不知道Shereen當日沒有酬勞，但從她TikTok影片得知後，會給她時間和才華上的補償。科斯特洛並說，事後他接到死亡恐嚇，會對Shereen在影片中的不實指控，「推進法律程序」。然而，科斯特洛這則IG聲明發布不到24小時就刪除。

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