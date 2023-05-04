華裔男網售亞硝酸鈉 涉教唆自殺被捕 向全球逾40國「播毒」疑致7死

加拿大安大略省一名華裔男子，涉嫌在網上向有自殘傾向人士，販賣可致命的亞硝酸鈉(sodium nitrite)，涉及至少兩宗自殺案件，被控以教唆自殺罪名。當地警方相信，疑犯曾向逾40個國家寄出至少1,200包亞硝酸鈉，另外5宗死亡個案或跟他有關。

當地警方周二宣布，音譯姓羅的57歲男子Kenneth Law，因與多倫多以西的皮爾區(Peel Region)兩宗自殺案有關被捕，周三提堂。亞硝酸鈉為一種肉類防腐劑，但過量攝入可以致命。據稱，疑犯專向有自殺傾向人士出售亞硝酸鈉，並包裹形式寄送。據報疑犯曾在加國一間高級酒店任職廚師，早前接受當地傳媒訪問時堅稱出售的產品合法，而他無法掌控買家如何使用。