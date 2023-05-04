華裔男網售亞硝酸鈉 涉教唆自殺被捕 向全球逾40國「播毒」疑致7死

加拿大安大略省一名華裔男子，涉嫌在網上向有自殘傾向人士，販賣可致命的亞硝酸鈉(sodium nitrite)，涉及至少兩宗自殺案件，被控以教唆自殺罪名。當地警方相信，疑犯曾向逾40個國家寄出至少1,200包亞硝酸鈉，另外5宗死亡個案或跟他有關。
當地警方周二宣布，音譯姓羅的57歲男子Kenneth Law，因與多倫多以西的皮爾區(Peel Region)兩宗自殺案有關被捕，周三提堂。亞硝酸鈉為一種肉類防腐劑，但過量攝入可以致命。據稱，疑犯專向有自殺傾向人士出售亞硝酸鈉，並包裹形式寄送。據報疑犯曾在加國一間高級酒店任職廚師，早前接受當地傳媒訪問時堅稱出售的產品合法，而他無法掌控買家如何使用。
亞硝酸鈉｜疑犯向卧底記者稱在做「上帝的工作」
英國《泰晤士報》及美國有線新聞網絡(CNN)報道，羅男疑曾向逾40個國家寄出可能含有亞硝酸鈉的包裹，當中包括4名英國人，有關包裹是在多倫多附近的一間郵局寄出。據報羅男曾向教假扮買家的卧底記者，教導如何服食亞硝酸鈉才確保會死，並吹噓有人跟他說他正在做「上帝的工作」。他又透露英國人是主要客戶，為數達幾百人，「很多、很多、很多、很多人死去。英國的人死去，還有美國、加拿大和世界其他地方。」
英國父親David Parfett的22歲兒子Tom向羅男的公司購買「毒藥」後自殺身亡，「他像給我兒子一把上了彈的槍，如果沒有此人及此毒藥，我相信兒子仍在生」。羅男亦被指與美國一名17歲少年Anthony Jones之死有關，據報他吞下有關物質後，向母親大叫「我想活下去」，最終死亡。安大略省皮爾區副警察總長安德魯斯表示正與多個司法部門合作，包括安大略省、國家及國際機構，相信還有更多受害者。
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