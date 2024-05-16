華資企業日本僱大量黑工　7人包括4中國人被檢控

日本一間由中國人開設的人力資源公司，被指在當地大量聘用非法勞工，在今日（16日）遭到當局的起訴公司的代表以及6名職員，當中包括3名中國人。
日本《產經新聞》報道，大阪府警方的外事課，在今日以違反出入境條件的助長非法勞工的罪行，檢控在大阪成立的人力資源公司「永信國際」，並向公司的32歲中國籍代表、6名職員以及公司提出檢控。報道指，被檢控的6名職員當中，還包括3名中國人、1名越南人、1名巴基斯坦人及1名日本人。而調查人員更指，該公司每月僱用的外國人有多達100至550人的程度，並指該公司因為沒有好好把關，可能已成為非法勞工的溫床。
越南黑工最多 其次中國
調查人員又表示，該公司在去年3月至今年2月期間，就已經與65名外國人簽約時未有檢查他們的居留資格，而從事物流相關的業務。懷疑他們嫌疑強迫已逾期居留的人士以及沒有工作許可的留學生進行工作。當中最多的黑工來自越南，有超過30人，而中國黑工亦有超過20人。公司僅透過社交媒體傳送居留證明，並且故意不作核實。而公司的32歲中國人代表承認沒有進行核證只為了賺錢。
報道表示，在去年10月，因為一名24歲的越南男子被揭發行使假的日本居留證件，並揭發他在關西機場的貨物區進行工作，因此揭發在有關地方的工作有不謹慎的問題而展開今次的調查。