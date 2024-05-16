華資企業日本僱大量黑工　7人包括4中國人被檢控

在日本的一間中國人開設公司被指聘用大量非法勞工而被檢控。(網頁截圖)

日本一間由中國人開設的人力資源公司，被指在當地大量聘用非法勞工，在今日（16日）遭到當局的起訴公司的代表以及6名職員，當中包括3名中國人。

日本《產經新聞》報道，大阪府警方的外事課，在今日以違反出入境條件的助長非法勞工的罪行，檢控在大阪成立的人力資源公司「永信國際」，並向公司的32歲中國籍代表、6名職員以及公司提出檢控。報道指，被檢控的6名職員當中，還包括3名中國人、1名越南人、1名巴基斯坦人及1名日本人。而調查人員更指，該公司每月僱用的外國人有多達100至550人的程度，並指該公司因為沒有好好把關，可能已成為非法勞工的溫床。