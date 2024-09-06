菲前華裔市長郭華萍潛逃印尼被逐 押送官員笑容滿面合照捱轟

菲律賓班班巿的華裔前巿長郭華萍被揭身世不明及涉與中國犯罪集團有聯繫，潛逃近兩個月在印尼落網，被引渡回菲律賓，今早出庭應訊。惟負責把郭華萍押送回國的菲律賓官員和執法人員與她帶笑合照，引發國內嘩然，有參議員斥涉事官員和執法人員「太不專業了」。

被指協助建立賭博詐騙中心 假冒他人身份 2022年當選班班市市長的34歲女子郭華萍，被指協助建立非法網上賭博及詐騙中心，並為中國做間諜，並被揭發其菲律賓的身份可能是假冒他人，指紋與2005年一名入境的同名同姓中國公民吻合。郭華萍否認，強調自己是土生土長的菲律賓人。她早前因拒絕出席參議院聽證會被通緝，到7月逃離菲律賓，本月3日在印尼落網。郭華萍周五凌晨乘菲政府小型專機抵達馬尼拉，內政部長阿巴洛斯（Benhur Abalos）、警察總長馬爾比爾（Rommel Marbil）等高官親自赴印尼將她押回國。郭華萍在菲律賓警察總部接受體檢後，被移交給參議院。

惟社交平台流傳照片顯示，阿巴洛斯、馬爾比爾竟與郭華萍笑着合照，另外負責押送的菲律賓執法人員也與郭華萍在車內「輕鬆」合照，狀甚「友好」。照片引發國內輿論嘩然，被指「丟盡菲律賓人的臉」。阿巴洛斯解釋他當時要求拍照存證，以證明郭華萍被抓獲，但沒意識到對方對鏡頭雙手做出「V字」和平手勢。郭華萍被問到為何在照片中笑容滿面時回應道，是因為她覺得由菲律賓當局監管，讓她感到很安心。郭華萍還說，看到阿巴洛斯和馬爾比爾，讓她覺得「很高興」。她曾在接獲死亡威脅後，尋求兩人的協助。

菲律賓總統小馬可斯向印尼表示感謝，雙方仍在雅加達為交換囚犯協議進行談判，印尼希望菲律賓移交在5月拘捕的澳洲籍毒梟哈斯，作為拘捕郭華萍的交換條件。如果達成引渡協議，哈斯可能會在印尼面臨死刑。

