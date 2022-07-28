菲呂宋島7級強震 5死64傷 古城亦遭殃

地震發生在當地時間早上8時許，震央位於阿布拉省(Abra)一處山區，震源深度約10公里。在鄰近震央的省內城鎮拉崗吉朗(Lagangilang)，安全部門人員Michael Brillantes憶述，「地面晃動得如身在鞦韆，燈光突然全滅。我們跑離辦公室，我到聽尖叫聲，有些同伴哭了起來」，「這是我經歷過的最強地震，我以為地面會裂開」。

攝記座駕險遭巨石壓扁

大部分死者是在建築物倒塌時喪生，阿布拉省一名村民被家中跌下的石屎擊中身亡，省內另有最少25人傷。在碧瑤市所在的本格特省(Benguet)，一名工人慘遭一幢倒塌的施工中小型建築物壓死。阿布拉省及鄰近地區有數以百計房屋出現裂痕，甚至攔腰斷開。地震亦引發山泥傾瀉，一名當地攝影記者死過翻生，指座駕在山路穿梭時，幾乎遭從天而降、大如汽車的巨石壓扁。

位處另一鄰近省份南伊羅戈(Ilocos Sur)、建於數百年前西班牙殖民時期的美岸古城，亦因地震受損。網上片段可見古城標誌之一的鐘樓突然沙塵滾滾，遊人慌忙走避。

馬尼拉震感強烈 鐵路停駛

首都馬尼拉的鐵路因地震一度停駛，商業及住宅高樓民眾紛疏散。地震發生時值上班繁忙時間，身處馬尼拉的半島電視台記者稱，「人們都身在街上。很多人在乘車，正在前往工作地點或已在公司……這是一場震動幾百萬人的地震，不局限於菲國北部」。剛上任的總統小馬可斯亦感受到強震，指地震時他身處馬尼拉總統府辦公室內，突見吊燈猛晃，噹啷噹啷地響。他下令向受災區域派遣救援隊，稍後親往阿布拉省視察災情。