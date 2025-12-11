菲女子走火警先救毛孩 把2狗狗拋落樓讓街坊接住 自己爬梯驚險逃生(有片)

左至右：女子先拋下一隻狗狗，再拋另一隻讓下面的人接住，此時已濃煙衝天並冒火，自己才驚險逃生。(互聯網)

菲律賓一名女子在住宅火災中先救兩隻狗狗，把牠們從3樓露台拋下，由消防員和熱心民眾接住後，自己才爬救生梯驚險脫困。逃生過程的影片在菲律賓社交媒體瘋傳，感動不少民眾。

逃生梯太短 無法救人

Facebook帳戶Ivy Baya周三(10日)上傳一段2分36秒影片，可見一名女子被困在大廈3樓，背後濃煙竄出，在場救援的民眾催促她快逃，但她先將一隻狗狗從露台拋下，在下方救援人員及街坊伸手接住，瞬間又拋下另一隻狗狗，現場的人見如此驚險，尖叫聲連連。有人舉起梯子讓女子爬下，但梯子太短，未能接觸女子。

救出兩隻愛犬後，受困女子才翻越大廈圍欄，緊抓欄上扶手把腳探向2樓位置，踩到消防救生梯，在消防員協助下爬梯脫困，這時大廈內已竄出熊熊火燄，且濃煙滾滾。