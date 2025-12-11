熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 網上熱話 聖誕2025 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-12-11 17:18:52

菲女子走火警先救毛孩 把2狗狗拋落樓讓街坊接住 自己爬梯驚險逃生(有片)

分享：
左至右：女子先拋下一隻狗狗，再拋另一隻讓下面的人接住，此時已濃煙衝天並冒火，自己才驚險逃生。(互聯網)

左至右：女子先拋下一隻狗狗，再拋另一隻讓下面的人接住，此時已濃煙衝天並冒火，自己才驚險逃生。(互聯網)

菲律賓一名女子在住宅火災中先救兩隻狗狗，把牠們從3樓露台拋下，由消防員和熱心民眾接住後，自己才爬救生梯驚險脫困。逃生過程的影片在菲律賓社交媒體瘋傳，感動不少民眾。

逃生梯太短 無法救人

Facebook帳戶Ivy Baya周三(10日)上傳一段2分36秒影片，可見一名女子被困在大廈3樓，背後濃煙竄出，在場救援的民眾催促她快逃，但她先將一隻狗狗從露台拋下，在下方救援人員及街坊伸手接住，瞬間又拋下另一隻狗狗，現場的人見如此驚險，尖叫聲連連。有人舉起梯子讓女子爬下，但梯子太短，未能接觸女子。

救出兩隻愛犬後，受困女子才翻越大廈圍欄，緊抓欄上扶手把腳探向2樓位置，踩到消防救生梯，在消防員協助下爬梯脫困，這時大廈內已竄出熊熊火燄，且濃煙滾滾。

女子抱起狗狗，準備拋下。(互聯網) 女子拋下狗狗讓人接住。(互聯網) 民眾催促女子逃生。(互聯網) 女子再救出另一隻狗。(互聯網) 女子將另一隻狗拋下。(互聯網) 民眾試著舉起梯子讓女子爬下，但梯子不夠長。(互聯網) 此時已濃煙滾滾。(互聯網) 此時已濃煙滾滾。(互聯網) 此時已濃煙滾滾並冒火。(互聯網) 女子揮手求救。(互聯網) 女子爬出大廈圍欄。(互聯網) 女子緊抓圍欄扶手，把腳探向2樓位置。(互聯網) 最後消防員用較長的梯子，把女子救下。(互聯網)

網民讚女子「愛勝過恐懼」

影片引發關注，累計逾1.3萬次轉發，且有多間菲律賓媒體報道。有網民留言，讚揚女子「愛毛孩勝過對大火的恐懼」。有人感謝上帝讓女子和狗狗脫險，也有不少人建議消防部門配備更長的救生梯，以免同類事件再發生。

塑膠工廠起火

報道指，事發於菲律賓中部宿霧都會區的曼達威市(Mandaue)。消防指，周三早上約7時，該大樓裡的塑膠工廠首先起火，火勢迅速失控，所幸無人死亡，財產損失估計達200萬披索(約26.3萬港元)。
 

adblk5

ADVERTISEMENT

👇登記送Uniqlo聖誕暖「粒粒」保溫杯👇

ad

 
 