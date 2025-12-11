菲女子走火警先救毛孩 把2狗狗拋落樓讓街坊接住 自己爬梯驚險逃生(有片)

菲律賓一名女子在住宅火災中先救兩隻狗狗，把牠們從3樓露台拋下，由消防員和熱心民眾接住後，自己才爬救生梯驚險脫困。逃生過程的影片在菲律賓社交媒體瘋傳，感動不少民眾。
逃生梯太短 無法救人
Facebook帳戶Ivy Baya周三(10日)上傳一段2分36秒影片，可見一名女子被困在大廈3樓，背後濃煙竄出，在場救援的民眾催促她快逃，但她先將一隻狗狗從露台拋下，在下方救援人員及街坊伸手接住，瞬間又拋下另一隻狗狗，現場的人見如此驚險，尖叫聲連連。有人舉起梯子讓女子爬下，但梯子太短，未能接觸女子。
救出兩隻愛犬後，受困女子才翻越大廈圍欄，緊抓欄上扶手把腳探向2樓位置，踩到消防救生梯，在消防員協助下爬梯脫困，這時大廈內已竄出熊熊火燄，且濃煙滾滾。
網民讚女子「愛勝過恐懼」
影片引發關注，累計逾1.3萬次轉發，且有多間菲律賓媒體報道。有網民留言，讚揚女子「愛毛孩勝過對大火的恐懼」。有人感謝上帝讓女子和狗狗脫險，也有不少人建議消防部門配備更長的救生梯，以免同類事件再發生。
塑膠工廠起火
報道指，事發於菲律賓中部宿霧都會區的曼達威市(Mandaue)。消防指，周三早上約7時，該大樓裡的塑膠工廠首先起火，火勢迅速失控，所幸無人死亡，財產損失估計達200萬披索(約26.3萬港元)。