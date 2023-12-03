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國際
2023-12-03 15:50:21

菲律賓一大學遭恐怖襲擊致4死42傷　事發時正舉行彌撒

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菲律賓一大學遭恐怖襲擊致4死42傷　事發時正舉行彌撒

菲律賓南部3日上午驚傳恐怖爆炸攻擊，一所大學的周日彌撒活動遭攻擊，至少造成4死42傷，警方懷疑與親伊斯蘭國武裝分子的復仇行動有關。

參加彌撒的多數為學生

根據《馬尼拉時報》（Manila Times）報道，事發地點為穆斯林大城馬拉韋市（Marawi）的棉蘭老國立大學（Mindanao State University）體育館，3日上午7時左右突然發生爆炸，據新聞網站《Rappler》報道，至少釀成4死42傷。

當地警察局長諾布萊扎（Allan Cruz Nobleza）表示，爆炸發生當時，一組人正在體育館內舉行彌撒活動，另一名警員比納寧（Aliasgar Binaning）透露，參加彌撒的多數為學生。

疑為親伊斯蘭國武裝分子復仇

報道描述現場畫面，指出現場血肉模糊，爆炸威力十分強大，死傷人數恐怕會不斷攀升。據警方透露，該宗爆炸案可能使用了手榴彈或簡易爆炸裝置，目前正在調查是否為親伊斯蘭國武裝分子的復仇行動。

大學所在地南拉瑙省（Lanao del Sur）的省長阿迪翁 （Mamintal Adiong Jr.）事後也來到爆炸現場進行視察，並嚴厲譴責對教育機構的恐怖襲擊。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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