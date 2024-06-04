菲律賓中部坎拉翁火山相隔6年半再爆發 居民：聽到像行雷一樣的巨響(有片)

菲律賓中部內格羅斯島(Negros)上的坎拉翁火山(Kanlaon volcano)周一(3日)晚猛烈爆發，火山灰雲直衝5,000米高天際，當局立即提高警戒級別，至周二(4日)下令附近居民撤離。

附近普拉村一名35歲居民說：「(火山)爆發時，我們聽到像行雷的巨響。火山口有像火的東西噴出，持續約1至2分鐘，我沒看到岩漿或岩塊流出。」

菲律賓政府官員警告，坎拉翁火山可能會進一步爆發，產生危險的火山灰和硫磺氣味，火山下游的河流亦面臨暴洪、泥石流等危險。

西內格羅斯省逾700人避難

東內格羅斯省(Negros Oriental)堪拉恩市(Canlaon City)市長在Facebook向附近4個社區的民眾發出疏散令：「請前往各處的疏散中心，保持警惕，並準備好水和食物等重要物品。」