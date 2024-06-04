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國際
2024-06-04 14:08:32

菲律賓中部坎拉翁火山相隔6年半再爆發 居民：聽到像行雷一樣的巨響(有片)

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菲律賓中部坎拉翁火山周一晚大規模爆發，巨大火山灰雲直衝天際。(互聯網)

菲律賓中部坎拉翁火山周一晚大規模爆發，巨大火山灰雲直衝天際。(互聯網)

菲律賓中部內格羅斯島(Negros)上的坎拉翁火山(Kanlaon volcano)周一(3)晚猛烈爆發，火山灰雲直衝5,000米高天際，當局立即提高警戒級別，至周二(4)下令附近居民撤離。

附近普拉村一名35歲居民說：「(火山)爆發時，我們聽到像行雷的巨響。火山口有像火的東西噴出，持續約12分鐘，我沒看到岩漿或岩塊流出。」

菲律賓政府官員警告，坎拉翁火山可能會進一步爆發，產生危險的火山灰和硫磺氣味，火山下游的河流亦面臨暴洪、泥石流等危險。

西內格羅斯省逾700人避難

東內格羅斯省(Negros Oriental)堪拉恩市(Canlaon City)市長在Facebook向附近4個社區的民眾發出疏散令：「請前往各處的疏散中心，保持警惕，並準備好水和食物等重要物品。」

附近的西內格羅斯省(Negros Occidental)省長亦指，省內有700多人在疏散中心避難，「我們建議他們留在那裡，對於那些仍未進入疏散中心的人，希望他們重新考慮」。國家民防部門周一晚指，已在受影響地區部署應變小組，將居民撤離至安全地方。

火山猛烈爆發6分鐘

坎拉翁火山猛烈爆發持續6分鐘，導致堪拉恩市停工停課，3間航空公司周二須取消合共32個航班。自周一晚火山爆發以來，當局暫未收到失蹤、受傷或死亡報告。

菲律賓中部坎拉翁火山周一晚猛烈爆發，火山灰雲直衝5000米高天際。(互聯網) 菲律賓中部坎拉翁火山周一晚猛烈爆發，火山灰雲直衝5000米高天際。(互聯網) 菲律賓中部坎拉翁火山周一晚猛烈爆發，火山灰雲直衝5000米高天際。(互聯網) 菲律賓中部坎拉翁火山周一晚猛烈爆發，冒出火焰。(互聯網) 菲律賓中部坎拉翁火山周一晚猛烈爆發，冒出火焰。(互聯網)

當局籲居民戴防毒面罩

菲律賓火山與地震研究所所長巴科科爾(Teresito Bacolcol)表示：「我們建議民眾戴上口罩，保護自己免受火山灰侵害」。當局建議居民戴上防護面罩，避免吸入火山噴出的氣體和落下的火山灰。此外，研究所已調高坎拉翁火山的警戒級別，顯示火山可能會進一步爆發。

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菲律賓位於火山和地震活動活躍的太平洋火環帶(Pacific Ring of Fire)，坎拉翁火山是該國24座活火山之一，上次爆發是在201712月。

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