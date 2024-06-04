菲律賓中部坎拉翁火山相隔6年半再爆發 居民：聽到像行雷一樣的巨響(有片)

菲律賓中部內格羅斯島(Negros)上的坎拉翁火山(Kanlaon volcano)周一(3日)晚猛烈爆發，火山灰雲直衝5,000米高天際，當局立即提高警戒級別，至周二(4日)下令附近居民撤離。
附近普拉村一名35歲居民說：「(火山)爆發時，我們聽到像行雷的巨響。火山口有像火的東西噴出，持續約1至2分鐘，我沒看到岩漿或岩塊流出。」
菲律賓政府官員警告，坎拉翁火山可能會進一步爆發，產生危險的火山灰和硫磺氣味，火山下游的河流亦面臨暴洪、泥石流等危險。
西內格羅斯省逾700人避難
東內格羅斯省(Negros Oriental)堪拉恩市(Canlaon City)市長在Facebook向附近4個社區的民眾發出疏散令：「請前往各處的疏散中心，保持警惕，並準備好水和食物等重要物品。」
附近的西內格羅斯省(Negros Occidental)省長亦指，省內有700多人在疏散中心避難，「我們建議他們留在那裡，對於那些仍未進入疏散中心的人，希望他們重新考慮」。國家民防部門周一晚指，已在受影響地區部署應變小組，將居民撤離至安全地方。
火山猛烈爆發6分鐘
坎拉翁火山猛烈爆發持續6分鐘，導致堪拉恩市停工停課，3間航空公司周二須取消合共32個航班。自周一晚火山爆發以來，當局暫未收到失蹤、受傷或死亡報告。
當局籲居民戴防毒面罩
菲律賓火山與地震研究所所長巴科科爾(Teresito Bacolcol)表示：「我們建議民眾戴上口罩，保護自己免受火山灰侵害」。當局建議居民戴上防護面罩，避免吸入火山噴出的氣體和落下的火山灰。此外，研究所已調高坎拉翁火山的警戒級別，顯示火山可能會進一步爆發。
菲律賓位於火山和地震活動活躍的太平洋火環帶(Pacific Ring of Fire)，坎拉翁火山是該國24座活火山之一，上次爆發是在2017年12月。
Timelapse IP Camera footage from 6:51 PM to 6:57 PM of the explosive eruption at the Kanlaon Volcano summit crater taken by the Canlaon City (VKCC) observation station, 03 June 2024. The plume rose to 5000 meters above the vent. Incandescent ejecta can be seen to collapse from… pic.twitter.com/s9Fh9GpbbR— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) June 3, 2024