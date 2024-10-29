菲律賓前總統杜特爾特承認　任內設「敢死隊」打擊毒販

前菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte），出席菲律賓國會召開，就其任內打擊毒販的反毒戰爭的國會調查。他在會議中承認自他擔任達沃市長時，已經設立「敢死隊」以打擊罪犯。 杜特爾特出席周一（28日）國會的聽證會中，表示有關的「敢死隊」是由幫派成員組成，他又指他向這些成員表示：「殺這個人，否則我現在就殺了你。」杜特爾特在2016年贏得總統選舉後，就曾表示會將在達沃市的反罪惡任務會推展至全國規模。在其任內推動的反毒踐爭中，數以千計的疑犯在警察的行動中被殺，而事件亦受到國際刑事法院的調查。

在聽證會上，杜特爾特更表示，他告知警員要鼓勵嫌疑人反擊，以便他們可以有合法理據將他們殺害。而杜特爾特的公開聲明表示：「不要質疑我的政策，因為我不會道歉，不會找藉口。不論你信不信，我做了我要做的事。我做的一切都是為了我的國家。我討厭毒品，在這一點不可以出錯。」 杜特爾特堅稱沒有做錯 杜特爾特又表示，他沒有授權警隊高層去殺害嫌疑人，他表示他的「敢死隊」都是由幫派成員組成，而不是警察：「如果你想知道，我可能肯定，我的敢死隊有7個人，但他們不是警察，是黑幫。」杜特爾特在國會中仍認為自己沒有做錯，他指不少的罪犯在他下台之後繼續從事非法活動：「如果給我多次機會，我會把你們抹殺。」

菲律賓政府估計，在杜特爾特執政期間，有超過6,252人在「反毒戰爭」中被警察及「不知名殺手」槍殺，而人權組織指受害人數可能數以萬計。