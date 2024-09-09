菲律賓前總統杜特爾特「精神導師」被捕　涉人口販運被美國通緝

菲律賓的警方，與當地一個教會的支持者在經過數星期的對峙後，警察拘捕了被美國聯邦調查局（FBI）以及菲律賓同時通緝的牧師奎博洛伊（Apollo Carreon Quiboloy），他被兩地的執法部門指控涉及性侵以及人口販賣而潛逃達3年。 菲律賓的內政部長阿巴洛斯（Benjamin Abalos）在社交媒體上證實消息，表示逃亡3年的奎博洛伊已經被捕。菲律賓警方表示，創辦組織「耶穌教會王國」（the Kingdom of Jesus Christ church,KOJC）自稱為「神指派的兒子」的奎博洛伊，與4名的隨從在達沃市向菲律賓警察投降。

菲律賓警方據報在兩星期前就採取行動，試圖在達沃市拘捕奎博洛伊及其5名隨從，不過在近2,000名警員包圍相信是奎博洛伊藏身的教會建築時，其信徒向警察投擲石塊以及在公路上燃燒車胎阻止警察前進。菲律賓的通訊社表示，在當地警方向他們發出24小時最後通牒後，奎博洛伊就與隨從出來投降。警察亦在周日（8日）晚安排軍用飛機將奎博洛伊以及他的隨從送到首都馬尼拉的國家警察總部。

菲律賓的警方向媒體表示：「我感謝他（奎博洛伊）意識到自己要面對法律，我也感謝KOJC的信徒及支持者的合作，我希望這是治療的開始。」菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）周一（9日）就回應指：「縱使他是非常有名的人物，但我們仍會如同其他被捕人一樣對待他，並尊重他的權利。他會依照法律程序處理。有關過程是透明，任何人都需要承擔責任。」奎博洛伊的代表律師在回應菲律賓電視台時表示，奎博洛伊投降是因為他不希望在KOJC建築內的違法行為繼續。

組織據報有信眾700萬 74歲的奎博洛伊在2021年，被美國指控他及其團夥涉及性販運的指控，透過以「永恆的詛咒」威脅年輕少女與他發生性行為，長達15年的時間。同時他亦被指控販運人口，利用欺詐的手段取得簽證，並欺騙信徒到美國協助位於加州的一個虛假慈善機構籌款，而奎博洛伊否認有關的指控。 奎博洛伊在1985年創立KOJC教會，亦透過電視在菲律賓進行傳道。據報組織在全球有700萬追隨者，並在菲律賓營運包括學校、渡假村及媒體等。同時奎博洛伊也是前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的支持者，被杜特爾特稱其為他的「精神導師］。