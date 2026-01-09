菲律賓垃圾場倒塌致多名工人被活埋 至少1死27人失蹤（NET25）

菲律賓中部宿霧市一個垃圾場發生大規模倒塌意外，垃圾山突然滑落掩埋了廢物分類設施內的工作人員。警方證實，目前已造成最少1人死亡、7人受傷，至少27人下落不明，搜救行動仍在持續進行中。

事故發生在宿霧市比納利烏（Binaliw）村的廢棄物處理設施，大量垃圾和碎片突然崩塌，將工人們活埋。菲律賓區域警察總監馬拉南（Roderick Maranan）向美聯社表示，救援人員已從垃圾堆中救出8人，但其中一名女性工人在送往醫院途中不幸身亡。

馬拉南指出，目前尚不清楚是否有非工作人員也被困之列，根據初步警方報告，目前仍有27人失蹤，搜救工作正在進行中。