菲律賓大選投票結束 前獨裁者馬可斯兒子得票大幅拋離對手 可望當選總統(更新)

21:13更新：路透社報道，截至晚上8時許，已點算的46.9%選票中，小馬可斯得票約1,530萬票，比對手羅夫雷多多逾1倍。

菲律賓周一大選，逾6,500萬選民投票選出正、副總統、國會議員以及地方官員等逾1.8萬個席位。前獨裁者馬可斯的64歲兒子小馬可斯(Ferdinand Marcos Jr.)與現任總統杜特爾特的女兒薩拉(Sara Duterte-Carpio)拍檔競逐正、副總統，主要對手為57歲的現任女副總統羅夫雷多(Leni Robredo)，選前民調顯示小馬可斯支持度拋離對手約30個百分點，勝算很高。這將是菲國民眾1986年發動大規模示威推翻馬可斯後，馬可斯後人相隔36年有望再次執政。投票於晚上7時結束，料周二凌晨有初步結果。

小馬可斯競選主題是「團結、帶領國家向前」，為爭取年輕選民支持，他透過社交媒體宣傳，將父親馬可斯執政時期描繪成國家的「黃金時代」，被輿論批評散播虛假資訊，包括「洗白」馬可斯的獨裁統治、否認其政府貪污腐敗及迫害不同政見人士等黑歷史。小馬可斯的大兒子亦競選國會議員，他的幾名親戚則出戰各級選舉。

對手是人權律師 主張反貪

小馬可斯主要對手是本身為人權律師的羅夫雷多，她的競選主題是「粉紅革命」，主張打擊貪腐。小馬可斯於2016年角逐副總統，敗給羅夫雷多。分析指，對於反對馬可斯獨裁統治的選民來說，矢言消除貧窮、改善醫療保健、教育及賦予婦女權力的民主派候選人羅夫雷多，是不二選擇。

但不滿馬可斯下台後貧富懸殊加劇的中層和基層選民，則普遍支持小馬可斯，期待他能帶領國家重回馬可斯時期的經濟發展與國家榮耀時代。

根據菲律賓憲法，總統任期6年，不可連任，當選人將於6月底就職。除了正、副總統，今次大選亦改選參議院半數共12個議席、眾議院全數304個議席，以及地方省市行政官員和議員，逾1.8萬個席位。

軍方在全國逾3.7萬個票站及多地部署超過10萬軍警，確保投票順利，但仍發生暴力事件。有人早上在南部棉蘭老島一個票站外開槍，三名保安員死亡。